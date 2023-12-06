新华社斯德哥尔摩12月5日电 通讯：中国新能源车获瑞典消费者青睐

新华社记者和苗 付一鸣

短短几年内，越来越多中国新能源车开始进入北欧市场。小鹏、蔚来、红旗、领克等10多个中国新能源车品牌，凭借过硬的质量、较高的性价比和便捷的服务，受到瑞典消费者青睐。

在瑞典首都斯德哥尔摩的弗里哈姆嫩港口，坐落着蔚来在欧洲的第一个第三代换电站，这也是其在瑞典的第六个换电站。蔚来瑞典公司电力网络开发主管戴维·霍尔姆布姆日前对新华社记者说，蔚来在瑞典建立了一个连接三大城市——斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默的网络，消费者可以快速为汽车更换充满电的电池，不必有里程焦虑。

作为蔚来的忠实“粉丝”，瑞典人约翰·林德和记者分享了他的体验。他表示，在换电站的操作就像给汽车油箱加满油一样方便。“我从去年10月就开始驾驶蔚来车，我真的很喜欢它！它电量很大，而且换电确实是一种快速高效为汽车补能的好方法。”

分析人士认为，中国品牌新能源车受到瑞典消费者欢迎，是因为这些汽车不仅采用先进技术制造，而且性价比高。扩大进口中国电动汽车让更多瑞典消费者能够以实惠价格获得高品质电动汽车。

充电桩公司Laddboxbolaget是斯德哥尔摩市政环保合作商之一。该公司官网写道，中国电动汽车“值得信赖”，瑞典消费者可选择知名中国汽车品牌，购买配备先进技术和智能功能的新能源汽车。

随着中国新能源车行业蓬勃发展，中国品牌除了出色的技术性能受到肯定，其可持续发展理念也获得消费者认可。较早进入北欧市场的小鹏汽车计划进一步扎根本地，将创新优质的电动汽车带到北欧市场。

小鹏汽车北欧地区总经理程晓光对记者表示，短期来看，受乌克兰危机、能源危机、通货膨胀等因素影响，欧洲消费者购买新能源汽车的意愿存在波动，但长期来看，欧洲实现碳中和的目标明确，新能源汽车市场潜力很大。

程晓光说，北欧国家注重绿色和可持续发展，电动车渗透率相对较高，同时有较强的购买力。小鹏汽车坚持纯电产品，相信通过不断提供有竞争力的创新产品，能够赢得更多用户和市场。

(责编：贾文婷、崔译戈)