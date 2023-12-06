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中国驻美国大使谢锋集体会见美国学者

2023年12月06日14:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿12月6日电 （记者李志伟）12月4日，中国驻美国大使谢锋在使馆集体会见美中关系全国委员会“公共知识分子”项目中青年学者。

谢锋介绍了中美元首旧金山会晤的重大意义和重要成果，指出这是在中美关系处于关键时刻举行的一次历史性会晤，探讨了新时期中美正确的相处之道，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。会晤巩固了中美关系止跌企稳势头，为变乱交织的世界注入了难得的确定性稳定性，受到两国和国际社会普遍欢迎。历史将证明，它不仅是今年中美关系的高光时刻，也是中美关系史上的里程碑，而且将对世界和平与发展产生重大深远影响。

谢锋说，旧金山会晤不是终点站，而应成为中美关系的新起点。当务之急是要加强全过程管理，做好后续工作，特别是不折不扣将两国元首会晤共识落到实处，推动中美关系从旧金山再出发，让“旧金山愿景”照进现实，更好地造福两国、惠及世界。近日一些美政府官员、国会议员等渲染中国威胁挑战，明目张胆鼓噪继续对华经贸科技打压和投资设限，对中国电动汽车等采取歧视性、贸易保护主义政策，上述言行与拜登总统承诺不符，不是落实两国元首共识应有的态度。我们要求美方与中方相向而行，真正将拜登总统有关积极表态和承诺转化为行动，拉长正面清单，缩短负面清单，不能说归说、做归做，说一套、做一套，更不能走回头路。

谢锋表示，美方应树立正确对华认知，将中国视为伙伴而不是对手，把中国发展看作机遇而不是威胁，多做有利于中美互信合作的事，而不是相反。特别是，要切实尊重中国主权安全和发展利益，恪守一个中国原则，停止武装台湾，不得以任何方式介入、干涉台湾地区选举。把经济相互依存视为风险，打着“国家安全”和“去风险”的幌子限制美国企业对华投资，在投资领域搞“脱钩断链”，只会影响企业正常经营决策，破坏国际经济秩序，扰乱全球产业链供应链安全。将自己的安全建立在别人和世界的不安全上既不可行更不可为。

谢锋还现场回答了美方学者关于中国经济形势、人口状况、青年婚恋、中美关系、经贸合作、人文交流、台湾、亚太、巴以冲突等的提问。之后，徐学渊公使和使馆外交官与美方学者进行了座谈交流。

美方学者感谢谢锋大使全面介绍中美元首旧金山会晤，纷纷表示愿为促进两国人文交流和相互了解，推动中美关系健康、稳定、可持续发展贡献力量。

美中关系全国委员会“公共知识分子”项目系由美中关系全国委员会2005年发起，致力于增进美学术界中青年学者对中美关系了解，迄已举办8期。本期项目学员包括20名美国各领域中青年学者。

(责编：王禹蘅、常红)

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