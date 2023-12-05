人民网曼谷12月5日电 （记者孙广勇）泰国地处中南半岛中心，是丝绸之路经济带的重要地区，也是“海上丝绸之路”的必经之地。泰国副总理兼外长班比·帕西塔努功日前表示：“共建‘一带一路’倡议彰显中国智慧和全球视野，推动了共建国家尤其是发展中国家共同繁荣。”

近年来，中泰经贸关系取得全方位、跨越式发展，中国连续多年成为泰国最大的贸易伙伴，越来越多的中国企业乘着共建“一带一路”的东风，在泰国落地扎根。中泰经贸合作迎来新突破，在泰国中资企业的发展也给泰国当地带来了更多机遇，中国石油管道局工程有限公司便是其中代表之一。

泰国被誉为“微笑之国”。10年来，中国石油管道局工程有限公司在这个“微笑”国度打造可持续发展的“微笑”工程，陆续中标16个能源储运项目，建成累计逾1500公里的管道里程。以多个“首个”贡献着“中国智慧”：泰国压气站是首个获得国际性绿色建筑LEED最高黄金级认证的项目，RC400换管项目首次进入泰国热开孔领域等。以实力诠释“中国速度”：泰国最长的陆上油气管道——北部成品油项目全长574公里，建设时克服跨度大、难度高、雨季长等诸多困难，在施工高峰期创出单日焊接破4公里、单月焊接超90公里的“加速度”。

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