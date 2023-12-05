人民网曼谷12月4日电 （记者孙广勇）12月3日，由中外语言交流合作中心-曼谷中心、泰国中文教师学会、泰国华文教师公会联合承办的2023年“汉教英雄会”首届泰国中文教师教学技能大赛决赛圆满落下帷幕。中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、泰国华文教师公会主席罗宗正、泰国教育部基础教育委员会和民校教育委员会的嘉宾、大赛评委及参赛选手、泰国中小学师生等参加活动并观摩比赛。

冯俊英表示，中文教育发展的生命线是教学质量，教师是关键。近年来，泰国政府和各界人士高度重视中文教师队伍建设，泰国中小学中文教师的教学质量显著提高。这次举办2023年“汉教英雄会”首届泰国中文教师教学技能大赛将是泰国中小学教师队伍发展成果的展示。

大赛决赛分中学组和小学组2个赛场，现场营造了真实的课堂环境，选手在学生面前开展教学活动。中学组10名和小学组12名中泰选手，在比赛中，经过备课、说课、模拟授课和问答环节，精彩纷呈。选手短时间和学生能够建立起互动关系，授课时鼓励、激发学生互动参与。在问答环节展示知识的应用程度，特别是技能展现，更是各显身手。场上评委专业敬业，用具有挑战性的问题充分挖掘教师潜在的能力。

经过1天的教学交流分享，达府美速市智民学校赴泰志愿者徐如梦和泰籍本土中文教师伊兰分别获得中学组、小学组总冠军。此次大赛的总冠军将组成团队于12月20日左右到北京参加中外语言交流合作中心组织的2023“汉教英雄会”国际中文教学技能交流活动。

“汉教英雄会”是中外语言交流合作中心主办的一项促进中文教师教学技能交流的活动，为中外国际中文教师、志愿者搭建了新标准应用、新理念更新、新模式探索和新经验分享的新平台。

(责编：王禹蘅、常红)