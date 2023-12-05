新华社联合国12月4日电（记者 尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯4日通过发言人发表声明，再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火。

古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯对以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）以及其他巴勒斯坦武装组织在加沙地带重启敌对行动表示极度震惊，对巴勒斯坦被占领土约旦河西岸的暴力升级表示严重关切。

声明说，古特雷斯呼吁各方恪守国际人道法义务，呼吁以色列军队避免采取可能导致加沙地带人道主义局势进一步恶化的行动，确保平民免于更多苦难。声明说，包括医务工作者、记者和联合国人员在内的平民以及民用基础设施必须时刻得到保护，人道主义救援必须能够持续、无障碍进入加沙地带。

声明说，古特雷斯再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火，立即无条件释放所有仍被扣押的人员。

当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军当天恢复与哈马斯的战斗。加沙地带卫生部门4日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成15899名巴勒斯坦人死亡、4.2万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

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