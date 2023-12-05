人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长再次呼吁在加沙地带实现持久停火

2023年12月05日08:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国12月4日电（记者 尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯4日通过发言人发表声明，再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火。

　　古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯对以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）以及其他巴勒斯坦武装组织在加沙地带重启敌对行动表示极度震惊，对巴勒斯坦被占领土约旦河西岸的暴力升级表示严重关切。

　　声明说，古特雷斯呼吁各方恪守国际人道法义务，呼吁以色列军队避免采取可能导致加沙地带人道主义局势进一步恶化的行动，确保平民免于更多苦难。声明说，包括医务工作者、记者和联合国人员在内的平民以及民用基础设施必须时刻得到保护，人道主义救援必须能够持续、无障碍进入加沙地带。

　　声明说，古特雷斯再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火，立即无条件释放所有仍被扣押的人员。

　　当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军当天恢复与哈马斯的战斗。加沙地带卫生部门4日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成15899名巴勒斯坦人死亡、4.2万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部