新华社广州12月4日电 综述：拥抱技术变革，让更多新闻报道抵达受众

新华社记者张代蕾 杨天沐 马晓澄

在这个手指轻轻一点、世界尽在眼前的信息时代，技术变革如何重塑媒体业态，是第五届世界媒体峰会聚焦的话题之一。不少与会者认为，媒体应勇立创新前沿，拥抱技术变革，以负责任的方式利用人工智能、大数据等新技术，推动更多新闻报道快速有效地抵达更多受众。

“我们一致认为，媒体行业必须与时俱进。媒体机构应当利用好新技术来推动自身的转型与发展，提供过去不了解、甚至无法想象的互动式与体验式服务，开拓新的市场。”印度教徒报集团董事会主席纳拉辛汉·拉姆说。

美联社副社长陈炎权表示，人工智能技术发展给媒体带来机遇，可以把记者编辑从机械化的工作中解放出来，专注于更有影响力的报道，提高工作效率和报道传播效果。

越南通讯社副社长段氏雪绒表示，人工智能和大数据的应用为新闻传播提供了新途径，数字化转型是新闻媒体生存发展的必经之路。她举例说，越通社正推动人工智能等技术在新闻生产各环节的应用，开发出令人印象深刻的信息新产品，以说唱新闻、聊天机器人、播客等形式传递新闻信息，打造更高效、更受年轻受众喜爱的新闻内容。

日本共同社社长水谷亨认为，智能手机和生成式人工智能技术的迭代犹如媒体业“游戏规则的改变者”，极大改变了通讯社主要向报纸、广播和电视台提供内容产品的传统业务模式。

新技术带来发展机遇同时，也给媒体行业带来问题与挑战。例如算法新闻在满足受众阅读喜好同时也将其困于“信息茧房”中，导致不同社会群体的认识偏差等。

对此，世界媒体峰会与会各方呼吁，媒体有责任建议和制定相关规则，而不是任由人工智能等技术在媒体行业内野蛮生长。

陈炎权说，坐视人工智能技术野蛮生长不是明智之选。“我们必须现在就采取行动。”

结合法新社近年来规范媒体使用人工智能技术的实践，法新社高管委员会委员、亚太区总裁梅因维尔表示，媒体需要共同努力，以负责任的方式使用人工智能技术，确保新闻真实可信，而本次峰会就是讨论这一话题的重要契机。

第五届世界媒体峰会2日至8日在广州、昆明举行。来自100多个国家和地区的450余名代表齐聚峰会，围绕“提振全球信心 共促媒体发展”主题展开深入探讨交流。

(责编：贾文婷、刘叶婷)