2023年11月3日至4日，由人力资源和社会保障部、广西壮族自治区人民政府主办，人力资源和社会保障部人力资源流动管理司、人力资源和社会保障部国际合作司、广西壮族自治区人力资源和社会保障厅承办，以“聚智汇力 同创共享”为主题的首届中国—东盟人力资源合作与开发论坛暨中国—东盟人力资源服务博览会（简称“人博会”），在广西南宁国际会展中心举办。

首届人博会是一个集思想交流、项目展示、项目合作、人才对接、人才招聘于一体的国际化合作平台，实现了多个“首次”：首次实现东盟各国、中国—东盟中心全部派出代表参会；首次部区共办中国—东盟人力资源论坛展会，人博会将人力资源论坛和展览由国内拓展至东盟国家，按照“政府主导、市场运作、专业办展”模式举办，为推动中国与东盟国家人力资源合作与开发以及加快塑造现代化人力资源、以人口高质量发展支撑中国式现代化探索新的实践路径；首次实现26家国家级人力资源服务产业园集体亮相，展示国家级人力资源服务产业园的发展情况、特色亮点、政策优势，彰显人力资源服务业在推动高质量发展中的新作用；首次将中国—东盟青年论坛纳入人博会，更加突出“抓住青年就是抓住未来”的前瞻性思考，更好助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

首届人博会展会面积达5万平方米，在合作签约、行业互动、项目落地等方面取得丰硕成果。

搭建了以人力资源合作开发服务国家战略的新平台。首届人博会通过深化中国—东盟人力资源合作开发，高质量服务共建“一带一路”，得到东盟各国的积极响应。

探讨了人力资源领域理论研究前沿动态。中国—东盟人力资源服务与高质量充分就业高端论坛邀请行业专家出席并作主旨演讲。2023年中国—东盟青年论坛、中国—东盟高技能人才合作与发展论坛和第六届中国（广西）人力资源峰会暨中国—东盟人力资源数智化发展论坛，分别聚焦青年创新创业、高技能人才培养交流、人力资源数智化变革等行业热点议题，邀请中国和东盟国家高校领导、知名企业高管和机构专家、高技能领军人才、世界技能大赛金牌获得者等嘉宾作主旨演讲，凸显行业论坛特色。

展示了人力资源合作开发最新实践成果。中国—东盟人力资源服务成果展突出东盟国家人力资源特色，吸引泰国、印度尼西亚等东盟国家12家企业院校参展。中国—东盟非物质文化遗产传承人技能技艺成果展集中展示“六堡茶师”等14个劳务品牌，邀请58名非遗传承人、大师工匠参展。中国—东盟“人社+金融”高质量发展成果展从社银一体化服务、社会保障卡制发等4个方面，展示“人社+金融”融合联动的最新成果和产品服务。

达成了中国—东盟人力资源服务系列合作成果。首届人博会突出“政府牵线搭桥、校企同频共振”，既有广西高校与东盟国家高校签署人才培养合作协议，也有广西与东盟国家人力资源服务平台和企业签署人力资源交流合作协议，共同推动人才链、产业链、创新链“三链融合”和创新、创业、创富“三创互动”。中国—东盟高技能人才成果展期间，共组织中国—东盟校企合作洽谈20余场、现场签约12场。

深化了中国—东盟青年创新创业“产学研”融合。举办第八届海内外高端人才创新创业成果展，集中展示包括中国—东盟青年在内的236名高端人才的创新项目，推动31个国家级专家项目落地广西，意向投资金额达5000万元。举办首届广西HR职业能力大赛，吸引800多家用人单位、1000余名HR青年精英参与。举办第三届广西农民工创业大赛，新生代农民工携235个项目参加比赛，直接带动就业人数8.29万人，为历届大赛之最。

促进了省际人力资源交流合作迈上新台阶。首届人博会期间，广西与云南、贵州、湖南、江西、福建、海南、江苏、天津、重庆、北京、上海、浙江12个省份人力资源和社会保障部门签订珠江流域用工联盟暨省际劳务协作框架协议，拓展了跨省劳动者高质量就业空间；与四川、贵州、海南、江西、湖南、重庆、湖北7个省份人力资源和社会保障部门签订人社服务跨省合作框架协议，推动更多跨省人社业务便捷办理。

探索了人力资源服务产业园服务高质量发展之路。举办人力资源服务产业园服务高质量发展研讨会，各省份人力资源和社会保障部门负责人、26个国家级人力资源服务产业园负责人、人力资源服务行业协会代表，以及广西各市人力资源和社会保障局负责人齐聚一堂，共商人力资源服务产业服务高质量发展之路。

拓展了人才对接交流的广度和深度。中国—东盟人力资源供需对接会暨全区人才交流大会共616家用人单位入场招聘，招聘岗位2.17万个，超过3.5万名国内外高校毕业生到场，现场超8500名达成签约意向。邀请18名在相关领域取得杰出成就的在外桂籍人才为家乡发展出谋献策，促成一批意向合作事项。举办2023年博士来桂对接洽谈会，现场接待博士人才754人次，初步达成意向291人次。

开拓了市场化办展办会新思路。首届人博会采取市场筹资为主、财政支持为辅的筹资方式，通过市场化运作方式完成5万平方米展会面积的招商招展工作，吸引约800家企事业单位、机构参展参会。

数据来源：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

(责编：贾文婷、刘叶婷)