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中国—东盟应急管理合作论坛举行

2023年12月05日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报南宁12月4日电  （记者庞革平）4日，2023中国—东盟应急管理（安全生产）合作论坛在南宁开幕。作为中国—东盟博览会框架下的重要活动，论坛重点就安全生产监管监察和执法、企业安全生产管理进行交流研讨，共商安全生产合作大计。

　　本次论坛主题为“预防为主、安全第一”，由中华人民共和国应急管理部、广西壮族自治区人民政府和东盟职业安全健康合作网络轮值主席国菲律宾劳工与就业部共同主办，应急管理部国际交流合作中心和广西壮族自治区应急管理厅、广西消防救援总队共同承办。

　　论坛还配套举办中国（广西）—东盟应急装备和技术展等一系列活动，通过主题交流、专题分享、互学互鉴，交流分享中国与东盟国家安全生产领域政府监管执法、安全风险治理、职业健康和安全管理等方面有益的经验做法。同时，全面展示应急救援与安全生产领域新技术、新材料、新工艺、新装备，开展技术交流、贸易洽谈，推进中国与东盟国家应急产业互补发展，为深化中国—东盟安全生产合作提供平台，共同提升安全生产综合治理能力。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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