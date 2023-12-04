比赛中，中阿小球员在绿茵场上拼抢。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月4日电 （记者张志文、任皓宇）12月3日，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）于阿联酋迪拜举办之际，作为COP28中国代表团重要配套活动的中国—阿联酋青少年足球赛暨气候行动漫画展在迪拜顺利举行。

活动由中国生态环境部环境与经济政策研究中心、中国驻迪拜总领馆、中国新闻网、“一带一路”绿色发展国际联盟主办，中国银行迪拜分行协办。

中国生态环境部副部长赵英民，阿联酋沙迦酋长国谢赫·默罕默德亲王、谢赫·阿哈里斯亲王、谢赫·萨义德亲王，中国驻迪拜总领事李旭航，中国生态环境部环境与经济政策研究中心副主任胡军，中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚，中国银行迪拜分行行长潘鑫源等中阿两国嘉宾以及来自迪拜的华侨华人、中阿两国青少年、中资企业代表等出席活动。

赵英民在致辞中表示，推动全球发展、建设清洁美丽世界是当代青年的责任。中阿青少年要积极行动起来，做全球气候治理生力军。也希望全世界青年团结起来，为构建人类命运共同体贡献青春智慧与青春力量。

谢赫·默罕默德亲王表示，体育和绘画都是全球通行的语言，能够跨越文化差异和语言障碍，帮助不同国家的人心灵相通。适逢COP28在迪拜举办，在同一片蓝天下举办绿色低碳主题的友谊足球赛和漫画展活动，既富有创新性，也能很好地吸引公众参与。

李旭航表示，中阿友好交往源远流长，青少年是中阿传统友谊的传承者，是双方友好合作的推动力量和希望所在。他表示，相信在波澜壮阔的未来行程中，中阿青少年一定能接好中阿友好的接力棒，让绿色低碳理念深入人心，让友好合作历久弥坚，为构建面向新时代的中阿命运共同体贡献青春力量。

胡军表示，中阿青少年足球赛暨气候行动漫画展旨在通过丰富多彩的线下活动，呼吁海内外民众尤其青少年一代，关注全球气候变化、讲好中国生态文明建设故事，传播人类命运共同体理念，携手推动全球绿色可持续发展。

俞岚表示，这是中新社COP28系列配套活动的重要组成部分，也是中新网旗下中新公益首次走出国门举办的一场重要活动。中阿青少年足球赛暨气候行动漫画展尝试以体育为平台、以漫画为媒介，融合公益和低碳两个维度，以提升公众尤其是青少年的绿色低碳意识，呼吁各方更广泛深入地参与到应对气候变化的全球行动当中。

随着裁判一声哨响，分别代表华裔青少年和阿联酋青少年参赛的迪拜龙十二足球俱乐部和fair play俱乐部的小球员们在迪拜足球学院绿茵场上展开了激烈的拼抢。最终，迪拜龙十二足球俱乐部在当天的比赛中获胜。现场嘉宾为参加活动的青少年颁发了足球赛和漫画展公益证书。

据介绍，气候行动漫画展以“低碳”为主题，包括追寻当下碳足迹（低碳生活方式、经济与低碳协同发展等）、呼吁减少碳排放、期望的低碳未来三个内容版块。作品征集活动一经发出，引发世界各地广泛关注。截至11月18日，漫画展共征集到来自世界各地的300多幅参赛作品，其中年龄最小的作者仅有3岁，最年长的作者72岁。经评审，共选出入围作品100幅，入围部分优秀作品已于11月30日起在COP28中国角展出，同时亦在中国新闻网同步展出。

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