新华社北京12月1日电 题：倡导共同安全理念 推动根本解决巴勒斯坦问题——国际社会高度评价习近平主席向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会所致贺电

新华社记者

日前，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。国际社会高度评价习近平主席的贺电，认为贺电再次体现中方对巴勒斯坦问题的高度重视和劝和促谈的重要主张，相信中国将继续携手国际社会，秉持共同安全理念，全力推动停火止战，为巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决作出积极贡献。

“中国在巴勒斯坦问题上一贯主持公道正义”

习近平主席在贺电中强调，中国一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。巴勒斯坦经济民生需求应该得到保障，国际社会应该加大对巴勒斯坦发展援助和人道主义帮扶。要坚持和谈正确方向，尽快召开更具权威性的国际和会。

巴勒斯坦政策与战略问题研究中心主任哈尼·马斯里表示，习近平主席贺电充分体现了中方对巴勒斯坦问题的高度重视。中国在巴勒斯坦问题上一贯主持公道正义，支持巴勒斯坦人民的正义事业，这对巴勒斯坦来说非常重要。近期，习近平主席在多个场合就巴以冲突阐述中方立场和主张，中方始终致力于促进局势降温，推动巴以问题政治解决。

新加坡时政评论员翁德生认为，习近平主席多次向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，充分体现出中方本着公平公正原则支持巴勒斯坦人民正义事业的一贯立场。中国爱好和平，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决，“是实实在在维护世界和平的中坚力量”。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，习近平主席提出的重要主张充分展现出中国积极推动政治解决地区热点问题的负责任大国的担当。早日实现停火止战、保护平民生命安全是当务之急，中方关于和平解决危机的主张十分及时，意义重大。

埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒－穆赫迪·穆塔韦说，习近平主席多次就巴勒斯坦问题阐述中方主张。一直以来，中国都在为推进巴以和平进程积极奔走，中方提出的主张着眼于政治、经济等多个方面，具有非常重要的价值。

“为解决巴以冲突贡献中国智慧和中国方案”

习近平主席在贺电中指出，国际社会必须紧急行动起来，联合国安理会应该切实负起责任，全力推动停火止战，保护平民安全，制止人道灾难。在此基础上，尽快重启巴以和谈，尽早实现巴勒斯坦人民建国权、生存权、回归权。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德表示，当前，国际社会应加大力度促进停火，增加对加沙地带人民的人道主义援助。习近平主席在贺电中强调了停火止战、制止人道灾难的重要性。中方是促进公平正义的重要力量，为促进和平稳定作出重要贡献，体现出大国担当。

埃及中东战略研究与国家安全论坛主席萨米尔·加塔斯表示，在巴以问题上，中国始终坚持倡导和平对话，全力防止局势升级失控。落实中国的这些主张，必将有助于巴勒斯坦问题的根本解决。

墨西哥瓜达拉哈拉大学国际问题专家海梅·塔马约说，习近平主席从全球安全的角度出发，指出了巴以冲突的症结所在。当前，加沙地带发生的人道主义灾难亟待解决。习近平主席指出要全力推动停火止战，尽快重启巴以和谈，尽早实现巴勒斯坦人民建国权、生存权、回归权，中方主张至关重要。

“习近平主席提出的主张为解决巴以冲突贡献了中国智慧和中国方案。”巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图表示，今年，在中国斡旋下，沙特和伊朗恢复中断7年的外交关系，带动中东地区多国实现和解。这些实际行动让世界看到，中国不仅是经贸合作的伙伴，也是助力地区和世界和平稳定的重要力量。

“‘只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全’意义重大”

习近平主席指出，巴以冲突循环往复的惨痛教训充分说明，只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全。习近平主席强调，中方提出全球安全倡议，主张通过对话协商解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里说，习近平主席在贺电中强调的“只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全”意义重大。全球安全倡议为解决巴以冲突提供重要思路，国际社会应根据这一倡议，为重启巴以和谈积极创造条件。新一轮巴以冲突已造成重大人道主义灾难，中国作为11月联合国安理会轮值主席积极发挥作用，主持安理会巴以问题高级别会议，推动安理会通过相关决议，凝聚了国际社会促和共识。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特说，全球安全倡议强调以相互尊重为基本遵循、以构建安全共同体为长远目标，落实这一倡议将有助于解决巴以冲突中长期存在的多种问题。中方呼吁停火止战、加大人道主义援助，召开更具权威性的国际和会，对于饱受战火困扰的地区国家来说，是促进和平稳定的有效解决方案。

海梅·塔马约认为，巴以冲突不仅影响中东地区，还影响世界稳定与发展。近期，中方通过发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》等方式，就当前巴以局势阐明原则立场并提出解决危机的建议。中方的立场和行动为推动冲突降温作出积极贡献。

新西兰时事评论员陆波表示，习近平主席就和平解决危机提出的重要主张是中方推动构建人类命运共同体理念的充分体现。“中方提出的这些重要理念和倡议，将为促进政治解决包括巴以冲突在内的地区和国际热点问题发挥建设性作用，有力促进世界和平与人类进步。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：汤洁峰、何梦舒）

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