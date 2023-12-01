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《习近平谈治国理政》第一卷僧伽罗文版分享交流会在斯里兰卡举行

2023年12月01日21:12 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡12月1日电（记者车宏亮）《习近平谈治国理政》第一卷僧伽罗文版分享交流会日前在斯里兰卡首都科伦坡举行。中国驻斯大使戚振宏、中国外文局副局长刘大为、斯里兰卡大众媒体部部长班杜拉·古纳瓦德纳及斯有关专家、学者和媒体界人士近百人出席。

　　戚振宏表示，《习近平谈治国理政》第一卷僧伽罗文版分享交流会首次在斯里兰卡举办，是两国治国理政经验交流的一件大事，也是两国文化交流和友谊深化的一次重要契机，相信会为斯里兰卡加快自身发展提供有益借鉴。

　　刘大为从中国坚持人民至上的价值追求、坚持立足国情的发展理念、坚持开放包容的文明观念、坚持合作共赢的天下情怀等方面，分享了自己的体会，希望进一步拓展与斯方合作领域，健全沟通协调机制，加大合作力度。

　　古纳瓦德纳结合在中国留学、多次访问中国的亲身体验，介绍《习近平谈治国理政》中关于中国脱贫攻坚、全面建成小康社会、经济快速发展等内容，呼吁斯里兰卡借鉴中国发展经验，促进自身发展，促进斯中交流与合作。

　　斯里兰卡凯拉尼亚大学教授皮亚达萨、学者维克勒马辛哈及本书译者马仲武从不同角度介绍了《习近平谈治国理政》相关内容，分享了读书心得。

　　《习近平谈治国理政》第一卷僧伽罗文版由斯里兰卡萨拉萨维集团出版发行，是中斯图书出版领域又一重要成果。《习近平谈治国理政》第二卷僧伽罗文版的翻译工作也已基本完成。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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