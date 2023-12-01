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外交部发言人：中方愿同国际合作伙伴继续加强濒危物种和生物多样性保护领域合作

2023年12月01日19:00 | 来源：新华网
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新华社北京12月1日电（记者邵艺博、董雪）就旅居英国的大熊猫“阳光”和“甜甜”即将返回中国一事，外交部发言人汪文斌1日在回答相关提问时表示，中方愿意同包括英国在内的国际合作伙伴继续加强濒危物种和生物多样性保护领域的合作，增进中外人民友好感情。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，11月29日，许多英国民众冒着严寒赶赴爱丁堡，作别即将回国的中国大熊猫“阳光”和“甜甜”。英国民众对大熊猫依依不舍，关注中英两国间的大熊猫合作是否会延续下去。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，中英双方自2011年开展大熊猫保护研究国际合作以来，建立了良好的合作关系，在大熊猫保护管理、科学研究、科技交流和公众教育等方面取得了积极成果，并为增进中英人民之间的相互了解和友谊发挥了重要作用。

汪文斌介绍，根据中英双方签署的合作协议规定，大熊猫“阳光”和“甜甜”将于今年12月合作协议到期后返回中国。中方已经做好了各项准备工作，欢迎“阳光”和“甜甜”回国。

“今后，中方愿意同包括英国在内的国际合作伙伴继续加强濒危物种和生物多样性保护领域的合作，增进中外人民友好感情。”汪文斌说。

(责编：于洋、常红)

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