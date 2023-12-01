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马来西亚驻华大使：希望每年能吸引500万中国游客

2023年12月01日18:35 | 来源：人民网-国际频道
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马来西亚驻华大使诺曼。人民网 王婧摄

马来西亚驻华大使诺曼。人民网 王婧摄

人民网北京12月1日电 （杨春燕、王婧）12月1日，马来西亚对华免签政策正式生效。当天，在马来西亚驻华使馆召开的媒体见面会上，马来西亚新任驻华大使诺曼表示，希望到访马来西亚的中国游客数量能尽快恢复年均150万至200万的水平，甚至能突破500万。

11月24日，中国宣布对马来西亚等6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。26日，马来西亚总理安瓦尔随即宣布，马方将从12月1日开始对中国公民实施入境30天内免签证的政策。

诺曼对人民网记者表示，今年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，明年又将迎来两国建交50周年。中国是继新加坡之后马来西亚最大的国际游客来源，马方期待免签政策实施后，能见到大量中国游客重返马来西亚，并借此促进两国人文交流。

诺曼还透露，为迎接中马建交50周年，明年马方将组织更多人文交流活动。他认为，人文交流对双边关系有实质性的支撑作用，人文交流带来的不仅是相互理解，还有贸易和教育上的合作。他很高兴看到越来越多的马来西亚学生想到中国来留学，目前登记在册的在华马来西亚留学生约6000人，诺曼表示，随着两国关系的发展，相信这个数字将会进一步扩大。

(责编：于洋、常红)

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