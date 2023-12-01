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外交部发言人：欢迎各国工商界朋友继续投资中国、深耕中国

2023年12月01日18:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月1日电（记者邵艺博、董雪）就经济合作与发展组织发布报告调高今明两年中国经济增长预期，外交部发言人汪文斌1日应询表示，近期多家国际组织和金融机构均调高了今年中国经济增长预期，深耕中国市场成为国际社会的普遍共识，中方欢迎各国工商界朋友继续投资中国、深耕中国，分享中国高质量发展、高水平开放带来的新机遇。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，经合组织发布报告调高今明两年中国经济增长预期，认为今年中国经济将增长5.2%，中国仍将为亚太和全球经济增长的主要动力。中方对此有何评论？

　　“我们注意到，近期多家国际组织和金融机构均调高了今年中国经济增长预期。”汪文斌说，除了经合组织外，国际货币基金组织将今年中国经济增长预期上调至5.4%。摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等多家金融机构也纷纷将今年中国经济增长预期上调至5%到5.5%之间。

　　汪文斌表示，今年以来，中国经济持续回升向好，增速在全球主要经济体中保持领先，高质量发展扎实推进。深耕中国市场成为国际社会的普遍共识。11月举行的第六届中国国际进口博览会意向成交额784.1亿美元，较上届增长6.7%。第二届全球数字贸易博览会投资项目签约额达1558.5亿元人民币，较上届增长316.7%。正在举行的首届中国国际供应链促进博览会吸引了500多家中外企业和机构参展。“我们欢迎各国工商界朋友继续投资中国、深耕中国，分享中国高质量发展、高水平开放带来的新机遇。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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