张伟鹏

11月29日，国家主席习近平连续第11年向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电。习近平主席指出，巴以冲突循环往复的惨痛教训充分说明，只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心。全面、公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定，事关国际公平正义，事关人类良知信誉。10月7日，新一轮巴以冲突爆发，加沙局势不断恶化，已造成大量平民伤亡和严重人道主义危机，其外溢效应也在冲击中东和平稳定。

中国坚定站在公道正义一边，一直在为推动冲突降温、保护平民而努力。中国坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业，积极劝和促谈，为在“两国方案”的基础上实现持久、公正的巴以和平提供了更多助力，为促进巴勒斯坦问题早日解决、实现中东地区持久和平稳定作出了重要贡献。

中国始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权益的正义事业。在68年前举行的万隆会议上，中国向尚未建交的阿拉伯国家承诺支持巴勒斯坦人民的斗争，从此数十年如一日致力于推动早日实现巴勒斯坦人民独立建国的民族夙愿。习近平主席多次就巴以问题提出中国主张。2013年5月和2017年7月，习近平主席两次提出关于解决巴勒斯坦问题的四点主张。在去年12月出席首届中阿峰会期间和今年6月同巴勒斯坦总统阿巴斯会谈时，习近平主席重申中方坚定支持巴勒斯坦独立建国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。今年11月，习近平主席在金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会上，呼吁尽快召开更具权威性的国际和会，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。指明了巴以和平构建的路径和方向。

中国积极劝和促谈致力于推动巴勒斯坦问题早日得到公正解决。巴以冲突循环往复，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权长期遭到漠视，解决之道是落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国。在担任安理会本月轮值主席国期间，中国在巴以问题上同其他安理会成员国展开广泛对话和磋商，一道努力推动通过了第2712号决议。这是2016年底以来安理会首次就巴以问题通过决议，也是10月7日巴以新一轮冲突爆发以来通过的第一份安理会决议。根据中方倡议，安理会于11月20日举行了主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会，进一步深化了各方对发展促和平的认识，达成很多共识。在中国倡议下，安理会于11月29日举行巴以问题高级别会议，推动各方朝着重建和平的方向凝聚共识、汇聚合力。11月30日，中国外交部发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，提出全面停火止战、切实保护平民、确保人道主义救援、加大外交斡旋、寻求政治解决五方面的建议，得到了国际社会的高度肯定。

中国不断呼吁国际社会加大对巴勒斯坦发展援助和人道主义帮扶。长期以来，加沙地带因受到以色列的封锁和围困，失业率居高不下，经济和社会危机均已相当严峻。巴以新一轮冲突爆发后，加沙地带尤其是北部加沙民众受到战火的波及和影响，正面临缺吃少药、断水断电的巨大生存挑战，而各类援助和物资筹措机制几近瘫痪。中国一直积极呼吁国际社会关注加沙地带面临的人道主义危机，为推动冲突降温、保护平民而努力，为扩大人道救援、防止人道灾难而奔走。10月26日， 国家国际发展合作署新闻发言人徐伟表示，中国已分别通过巴勒斯坦民族权力机构和联合国机构提供了100万美元现汇援助基础上，将再向加沙地带提供价值1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资，以帮助受冲突影响的加沙人民。

巴以新一轮冲突的悲剧再次证明，只有跳出暴力冲突的死循环，并在国际社会的帮助下和谈，尊重彼此的利益和关切，推动巴勒斯坦问题重新回到“两国方案”轨道，才能从根本上推动巴勒斯坦问题得到妥善解决。面对世界百年变局和中东地区局势新变化，中国愿与国际社会一道，坚定朝着“两国方案”迈出实际步伐，推动巴勒斯坦问题早日重回和谈轨道，为实现中东地区持久和平作出不懈努力。

（作者是习近平外交思想研究中心助理研究员）

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