中国驻釜山总领事陈日彪11月29日出席“蔚山中韩友好之夜”活动。主办方供图

人民网首尔12月1日电 （记者马菲）中国驻釜山总领事陈日彪11月29日出席由中国驻釜山总领馆和韩中经济文化教育协会蔚山支会共同举办的“蔚山中韩友好之夜”活动。蔚山广域市南区议会副议长林锦泽、中区副议长安永镐、东区副议长李秀永，蔚山研究院长，SK能源、现代重工等大型企业负责人，蔚山大学以及韩中经济文化教育协会等各界150余名友好人士出席，郭春水参赞等参加。

陈日彪在致辞中表示，中韩友好关系不断发展，给两国和两国人民带来实实在在的利益和福祉。中国驻釜山总领馆愿与蔚山及领区各界人士一道，共同推动地方务实合作和中韩关系发展迈上新台阶。

陈日彪重点宣介“亲诚惠容”周边外交理念和中国经济形势，强调中国始终坚持亲仁善邻、以诚相待、互惠互利、开放包容，与包括韩国在内周边国家发展友好关系。中国以高质量发展推进中国式现代化，将为各国发展提供新动力和新机遇。

出席嘉宾积极评价中韩关系发展，表示通过中韩友好之夜等活动，进一步增进了对中国的了解，将继续为推进中韩友好事业发挥积极作用。陈日彪现场还为华侨学生颁发奖学金。

访问蔚山期间，陈日彪会见了蔚山东区厅长金钟勋、蔚山研究院长片尚勋，并与当地企业家座谈，听取各界人士对加强中韩地方友好交流和经贸合作的看法。

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