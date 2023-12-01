新华社东京12月1日电 通讯：“我的心留在了四川”——大熊猫“香香”日本亲友团回忆赴中国探亲之旅

新华社记者姜俏梅

由中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心和四川航空共同组织的首个“你好中国·安逸四川”大熊猫“香香”日本亲友团，近日结束赴中国探亲之旅返回日本。“虽然我已回到日本，但我的心却留在了四川。”亲友团成员远藤英湖对新华社记者说。

此次访问中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地的亲友团由“每日熊猫”博主、熊猫摄影家高氏贵博等14位日本资深熊猫粉丝组成。5天探亲之旅，亲友团不仅实现了与“香香”重逢的夙愿，还目睹了四川的发展变化，亲身感受到中国人的热情好客。再去中国、再去四川是他们共同的心愿。

回忆起11月8日与“香香”时隔261天重逢的时刻，熊猫木雕家阿久津优说，“香香”看起来很健康，和在上野动物园时一样鼓起腮帮子津津有味地大嚼竹笋。无论它到哪里，都是一副可爱的模样。

原以为重逢时会大哭一场的远藤英湖说，因为太兴奋，见“香香”第一面时没有哭。第二天，“香香”在大家面前停留的时间特别长，一位中国朋友说可能是知道日本家人来看它了，此刻她的眼泪夺眶而出。

熊猫记者二木繁美说，那天看到“香香”已经能非常熟练地剥竹笋，比在上野动物园时胖了一圈，但天真无邪的表情一点没变。“看到‘香香’已经习惯这里的生活，并且备受当地人喜爱，我也彻底放心了。”

经营旅游纪念品的“上野案内所”有200多种熊猫主题商品，是“熊猫迷”必到打卡地。店长樱井智子以前从没到过中国，也不会说中文，但结束探亲之旅回到日本后，她就开始学习中文，在网上看介绍中国的视频，希望能对下次中国之旅有所帮助。樱井将她拍摄的“香香”图片和中国旅行体验发在社交媒体上，获上千次点赞，不少网友留言“我也想去中国”。

从小就痴迷熊猫的阿久津优给记者讲述了这次旅途中的一个意外惊喜。11月10日在成都的最后一晚，她突然发现自己不慎将素描本遗失在成都宽窄巷子一家店铺，这本画满了熊猫木雕设计创意的素描本对她来说十分珍贵。她以为素描本很可能已被店家扔掉，还在社交媒体上表示很受打击。然而，第二天飞机在日本一落地，她打开手机就收到意外惊喜：中国“香香粉”将她丢失素描本的事情发在微博上，有人看到后特意去宽窄巷子为她寻回素描本。一位中国网友在她的帖子下留言，你们特意到中国来看“香香”，希望整个旅途留下的都是美好回忆。“那一瞬间我感受到，这是一次完美的旅行。”

曾在中国留学的远藤英湖也对中国人的善良念念不忘。她对记者说，“每次去中国就像回到我的第二故乡，这次的探亲之旅让我再次领略了四川的自然风光、传统艺术、悠久历史以及令人难忘的美食。我要把这些见闻和体验传递给日本朋友，让更多人了解中国魅力，喜欢上中国。”

(责编：杨光宇、胡永秋)