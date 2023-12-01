新华社联合国11月30日电（记者尚绪谦）中国担任联合国安理会11月轮值主席。11月30日，中国常驻联合国代表张军主持召开总结会，邀请马耳他、莫桑比克常驻代表共同向联合国会员国吹风，介绍安理会本月工作。100多个国家代表参加。

张军表示，担任轮值主席是一份沉甸甸的责任，中方本着负责任、建设性态度，同安理会成员和广大会员国一道，致力于聚焦重点问题，增进团结合作，保持公正开放，积极进取有为，尽一切努力履职尽责，推动安理会发挥应有作用。本月安理会举行30多场会议，通过了7份决议。在当前形势下，这些成果来之不易。

张军表示，巴以冲突是安理会本月最紧迫的议程。在巴以问题上，中方始终站在和平一边、站在公道一边、站在良知一边，积极推动安理会采取负责任、有意义的行动。中方同安理会成员一道努力，推动通过了第2712号决议。这是2016年底以来安理会首次就巴以问题通过决议，是10月7日巴以新一轮冲突爆发以来通过的第一份安理会决议。11月29日，王毅外长主持安理会巴以问题高级别会议，全面阐述中国立场主张，推动各方朝着重建和平的方向凝聚共识、汇聚合力。

张军表示，根据中方倡议，安理会于11月20日举行了主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会。这次会议进一步深化了各方对发展促和平的认识，达成很多共识。

马耳他、莫桑比克、巴勒斯坦、斯里兰卡、摩洛哥、俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、叙利亚等多国代表纷纷祝贺中国主席月取得圆满成功，对中国在应对巴以局势等问题上展现出的公正立场和建设性作用表示钦佩，对中国秉持包容、透明、务实、高效的工作方法表示赞赏，高度肯定中国为加强安理会工作、维护国际和平与安全作出的重要贡献。

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