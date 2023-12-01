人民网里约热内卢11月28日电 （记者陈一鸣、时元皓）圣保罗消息：极具东方韵味的“千里江山图”丝巾、高端硬核的“复兴号”动车组模型、精巧别致的高铁造型中性笔……一系列中国高铁特色的文创产品，点燃了巴西圣保罗大学学生和线上观众的热情。

当地时间11月28日，由中国中车驻巴西子企业组成的科技文化交流团走进圣保罗大学，以线上线下相结合的形式开展科技讲座及文化交流活动，100多名在校学生参加活动。

学生们听取交流团介绍中国中车基本情况。主办方供图

活动中，交流团就中国中车在巴西的本地化运营模式、绿色技术在巴西的应用前景等问题与学生展开交流。中车永济巴西子公司副总经理黄霖介绍了中国中车的基本情况及在巴西本地化经营情况，并与中车长客巴西子公司销售经理王怀丰一起，为听众揭晓高铁高速运行及风车转动背后的奥秘。

中车长客巴西子公司销售经理徐健文分享了中国中车助力中巴智慧城市建设的实践和构想，强调中国中车积极探索共建“一带一路”倡议和巴西“再工业化”战略对接，助力中巴拓展新的合作领域，让合作成果更好造福当地民众。

据介绍，今年3月，中国中车首个海外科技文化交流中心——中车长客智慧城市科技文化交流中心（巴西）正式揭牌，揭开了中国中车“坐着火车看世界”活动的序幕。

自2008年以来，中车长客累计为巴西里约州提供604辆轨道客运车辆，先后服务巴西世界杯、奥运会等国际大型赛事和活动。中车长客带来的自动温度监控、自动驾驶、灵活编组等创新技术，以及为里约城市交通发展量身定制的“系统化智慧交通解决方案”，赢得了里约市民和世界各地游客的认可。

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