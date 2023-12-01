新华社北京12月1日电 题：美企用脚投票反对“脱钩断链”

新华社记者李蓉

首届中国国际供应链促进博览会正在北京举行，来自美国的企业占境外展商总数的20%，这说明中美供应链产业链深度融合，也凸显美国企业在用脚投票对“脱钩断链”有力说“不”。

人们注意到，就在链博会开幕前的几个小时，美国白宫宣布成立其所谓供应链韧性委员会，以减少本国对其所称“高风险”外国供应的依赖。然而，如此多的美国企业选择赴中国参加链博会，说明“脱钩断链”绝非企业发展所愿，行不通也走不远。构建各国广泛参与、优势互补、共享红利的全球产业链供应链体系才是人心所向。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。以“链”为名，推动上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动。链博会旨在推动全球工商界找到供应链上下游的合作伙伴，其主旨不在展示单一产品，而是侧重展链条、展生态。参展中外企业及机构集中展示各链条上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务，一条条产业链供应链背后，是上下游企业共同营造的活力生态。可以说这是一场“链”接未来的盛会。

除了勾勒未来产业发展的“大画卷”，链博会还展示金融、物流、贸易咨询、商事法律、文化旅游及创意设计等供应链服务，助力上中下游产业合作、共同发展。

首届链博会上，多家世界500强和全球供应链体系龙头企业亮相展会，来自境外的参展商占比达26%，覆盖55个国家和地区。美国企业参展数量远超预期，亚马逊、埃克森美孚、苹果、特斯拉、通用医疗、英特尔、惠普、高通、霍尼韦尔等一众世界500强和跨国公司把链博会作为产品首发阵地、创新阵地、合作阵地，带来一系列新产品新技术新服务。

链博会何以能汇聚起这么多美企？不到40秒下线一台车——特斯拉公司副总裁陶琳用这个数据说明特斯拉上海超级工厂的制造效率。“上海工厂在开工当年就实现产品交付，三年多的时间内累计生产超过200万辆电动车。”陶琳认为，这样的速度源于与中国供应链的深度融合。霍尼韦尔中国总裁余锋说，相对于其他展会，链博会更加注重供应链上中下游企业的交流合作，让大家找到自己在供应链上的准确位置，找到最对口的合作伙伴，实现共同发展。中国美讯（深圳）信息技术咨询有限公司首席执行官佩雷拉说，中国举办链博会向外界传递中国将更深层次参与构建全球产业链供应链体系的信号，“我认为美国商界已经收到这个信号”。

为什么这样一场“链”通世界的盛会能在中国召开？答案在于中国在全球制造业和供应链体系中的地位举足轻重，并一直以实际行动维护全球产业链供应链安全稳定，促进国际产业合作。中国坚持对外开放的基本国策，为全球供应链开放合作提供了规模超大成长性好的市场机遇、产业门类最为齐全的合作机遇、高水平对外开放的政策机遇和各类要素加速聚集的创新机遇。非洲联盟驻华代表处常驻代表奥斯曼说，中国是多边主义的倡导者，坚决反对任何带有单边主义色彩的倾向，中国举办全球首个以供应链为主题的国家级展会顺应时代呼唤，意义非凡。

青山遮不住，毕竟东流去。人为割裂全球产业链供应链，干扰生产要素流动的做法，违背经济规律和历史潮流，最终结果是损人损己。如此多的外国企业参加链博会，是对“脱钩断链”论最有力的否定。

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