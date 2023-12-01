人民网东京12月1日电 （记者岳林炜）为纪念中日和平友好条约缔结45周年，11月29日中国驻日本大使吴江浩邀请参与缔约进程的日方亲历者及长期致力于中日友好事业的老一辈政治家、各界友好人士后代座谈交流。吴江浩表示，愿同日本各界一道，认真落实两国领导人共识，推动中日关系沿着健康正确轨道稳定改善发展。

时任首相福田赳夫之子、前首相福田康夫，时任自民党政调会长江崎真澄之子、众议员江崎铁磨，前首相桥本龙太郎之子、众议员桥本岳，中日民间贸易开拓者高碕达之助曾孙、众议员青柳阳一郎，时任自民党干事长大平正芳外孙女渡边满子，时任外务省中国课长田岛高志、课长辅佐桥本逸男、条约课首席事务官东乡和彦，前内阁官房长官二阶堂进之孙、法政大学教授二阶堂行宣，日中文化交流协会理事长栗原小卷，全日空前会长冈崎嘉平太孙女冈崎真美等缔约亲历者及友好人士后代出席交流会。

吴江浩致辞表示，中日和平友好条约的缔结，是继邦交正常化之后两国关系史上的重要里程碑。条约作为经由两国立法机构批准的法律文件，在中日四个政治文件中具有特殊重要地位。条约将发展中日持久和平友好关系确立为双方共同的目标和义务，明确规定了尊重《联合国宪章》、互不干涉内政、使用和平手段解决一切争端等处理双边关系必须恪守的基本原则。条约最著名的“反霸条款”，郑重声明中日两国永不谋求霸权，并共同反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力，不仅在当时的冷战环境下为维护亚洲乃至世界的和平稳定发挥了重要作用，时至今日依然闪烁着历久弥新的时代光芒。45年后的今天，我们感叹于中日关系取得的巨大成就，更加钦佩两国老一辈领导人和政治家的伟大功绩。

吴江浩指出，重温历史，要坚守和平友好的缔约初心。条约在中日关系45年来的风云变幻中，不断彰显其定海神针般的重要价值。应该按照缔约精神，坚定和平友好信念，忠实履行条约义务，持续巩固中日关系政治基础，牢牢把握和平共处、世代友好、互利合作、共同发展的大方向。立足当下，要全面推进战略互惠关系。面向未来，要构建契合新时代要求的中日关系。在世界百年变局加速演进的时代背景下，中日应从地区和全球视野思考、谋划和推进中日关系，既要建立牢固互信，打造更加成熟坚韧的双边关系，也要共同维护国际公平正义，引领亚洲和世界发展繁荣。

福田康夫表示，去年是日中邦交正常化50周年，今年又迎来和平友好条约缔结45周年，这是日中关系承前启后的重要节点，也是重温缔约精神、传承条约理念的重要契机。在当今世界持续变革、中国全球影响力不断提升背景下，日中关系的重要性更加凸显。应铭记老一辈志向，维护发展同中国等近邻国家的和平友好，邻居处不好，何以向世界呼吁和平友好。

田岛高志、东乡和彦、桥本逸男等缔约亲历者回忆当时谈判历程，表示双方本着求同存异的精神，反复谈判协商并在两国领导人关键时刻的战略决断下最终实现缔约，其重大意义历久弥新，期待条约精神继续指引日中关系克服困难，不断前进。

江崎铁磨、桥本岳、青柳阳一郎、渡边满子、二阶堂行宣、栗原小卷、冈崎真美等先后介绍各自在不同领域推进对华友好交流合作情况，表示缔约体现了两国老一辈政治家的战略远见和智慧，反映了双方增进相互理解、照顾彼此关切的精神。要继承先人遗志，坚定友好信念，推进交流合作，将友好传统代代相传。(完)

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