新华社北京11月30日电 约旦定于11月30日召集多方召开闭门会议，协调各方给予加沙地带的人道主义援助。

据约旦媒体报道，联合国机构、非政府组织、阿拉伯国家和其他国家的代表将参加这次会议。联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思和约旦国王阿卜杜拉二世也将出席。

报道说，阿卜杜拉二世将呼吁与会方敦促以色列结束对加沙地带的物资封锁，重新开放边境口岸，允许援助物资畅通无阻地进入加沙地带。

联合国官员说，他们早已要求以方重新打开以色列与加沙地带东南部交界的凯雷姆沙洛姆口岸。巴以新一轮冲突爆发前，超过六成货运物资经此进入加沙地带。

目前，援助物资主要经由埃及与加沙地带南部交界的拉法口岸进入加沙地带。

据路透社报道，运载物资的卡车驶入拉法口岸前，需要先到以色列尼察纳过境点接受检查。这些繁琐的手续严重拖后援助进度。

巴以10月7日爆发新一轮冲突后，以色列切断了对加沙地带的水、电、燃料等供应。双方后来达成并延长临时停火协议，以色列才允许人道主义援助物资进入加沙地带。

联合国世界粮食计划署11月28日说，临时停火协议生效以来，这一机构已向加沙地带超过12万居民提供了食品。但短暂停火对缓解食品短缺“不足以产生任何实质性影响”，援助今后必须持续进行，否则加沙地带“很可能陷入饥荒”。（王宏彬）

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