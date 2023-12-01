新华社北京11月30日电 美国联邦检方11月29日就近期曝光的一起在美境内暗杀锡克教分离主义者未遂案提起公诉。当天公布的起诉书显示，这起“暗杀阴谋”幕后主使是一名印度官员。

多家外媒推断，这一敏感案件恐影响美国与印度关系。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

设圈套杀手入局

纽约市联邦检方29日以受雇杀人等罪名对52岁的印度籍男子尼基尔·古普塔提起公诉，但未起诉作为本案“主脑”的印度官员。起诉书以“CC-1”指代这名官员，称他曾在印度中央后备警察部队服役，现为负责“安全管理”和“情报”的“高级外勤官员”，受雇于印度政府，“在印度策划”相关暗杀。

这名官员悬赏10万美元暗杀纽约市居民古尔帕特万特·辛格·潘农。潘农具有美国和加拿大双重国籍，推动在印度建立一个锡克教独立国家“卡利斯坦”，被印度政府定性为恐怖分子。

按英国《金融时报》和美联社的说法，美国执法部门今年春天获悉有人打算暗杀潘农，毒品管制局随后设下诱捕圈套。“CC-1”5月以撤销古普塔在印度犯下的刑案为条件，招募古普塔行凶。而古普塔找到的同伙实际是一名美方“线人”，这名“线人”又向古普塔推荐了由毒品管制局卧底探员假扮的杀手。

今年6月，古普塔向“杀手”转交了“CC-1”提供的潘农的家庭住址、电话和日常活动细节，并指示“杀手”尽快动手，但要避开预期将于当月举行的美印领导人会晤。

印度总理纳伦德拉·莫迪6月22日访美。古普塔6月30日在捷克境内被捕，暂未被引渡到美国。他如果获罪，最高面临20年监禁。据路透社报道，古普塔曾走私毒品和军火。

起诉书同时显示，本案与另一起针对加拿大境内锡克教分离主义者哈迪普·辛格·尼贾尔的暗杀案相关。尼贾尔今年6月18日在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。

这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

恐影响美印关系

《金融时报》11月22日披露，美国当局挫败了这起“暗杀阴谋”，并就印度政府可能卷入其中向印方发出警告。

印度外交部11月29日在美国联邦检方起诉书公布前发表声明说，印度政府已成立“高级别调查委员会，以对这一问题展开彻查”，并将依据调查“采取必要后续行动”，但眼下不会进一步置评。

按多家外媒说法，本案“高度敏感”，恐影响美国政府乃至其盟友拉拢印度的努力。

迄今，美国政府多名高官已在不同场合与印方提及此事。

美联社称，白宫7月底知晓针对潘农的暗杀阴谋。此后，中央情报局局长威廉·伯恩斯和国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯受总统约瑟夫·拜登派遣，分别于8月和10月就本案访问印度。总统国家安全事务助理杰克·沙利文、国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀9月和11月在不同场合向印方提及此事。拜登则于9月与莫迪在二十国集团领导人新德里峰会期间也谈及本案。

因尼贾尔被杀，加拿大与印度今年也陷入外交争端。加方指认印度政府卷入谋杀案，遭印方否认。两国互相指责，并驱逐对方外交官，印度还对加拿大公民实施了签证禁令。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多11月29日称，美国境内发生的案件说明，印度需要严肃对待相关指认。（海洋）

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