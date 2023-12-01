新华社北京11月30日电 11月29日公布的一项英国民意调查结果显示，57%的英国民众支持英国重返欧洲联盟单一市场。

舆观调查公司11月24日至26日针对2138名英国成年人做此民调。结果显示，在英国重返欧盟单一市场的问题上，支持者占比达到57%，反对者比例只有大约22%。

另外，52%的英国人认定，“脱欧”是错误决策。72%的英国人希望看到英国以某种形式与欧盟建立更紧密联系。

这是2017年3月29日在比利时布鲁塞尔欧盟总部内拍摄的英国国旗和欧盟旗帜。新华社记者叶平凡摄

路透社分析，2016年英国公投决定“脱欧”的一项关键因素是，多数英国人不想让大批外籍移民涌入本国。而29日公布的民调显示，即便重返欧盟单一市场意味着数以百万计外籍劳工将可自由进出英国，仍有近六成英国人支持重返单一市场。

英国首相里希·苏纳克眼下正因创纪录的移民涌入而遭受政治压力，应对移民涌入可能成为下届议会选举焦点议题。多项民调显示，在野党工党有望在明年英国议会选举中获胜进而执政。工党主张与欧盟走近，然而其党首基尔·斯塔默在重返单一市场问题上表态谨慎。

舆观政治研究主管芬坦·史密斯认为，工党在重返单一市场问题上可提出“更大胆的”政策主张。（海洋）

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