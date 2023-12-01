新华社维也纳11月30日电 11月30日，在联合国工业发展组织（工发组织）第20届大会上，中国、俄罗斯、伊朗、古巴等10国就单边强制措施问题发表共同声明，抨击单边强制措施对实现联合国2030可持续发展目标以及推进包容和可持续工业化进程的消极影响。

声明指出，单边强制措施严重违反《联合国宪章》和国际法，阻碍有关国家充分发展的权利，加剧粮食、能源等全球危机；单边强制措施严重阻碍工发组织开展技术合作，严重影响促进包容和可持续工业化的努力。声明敦促各国不要颁布实施单方面经济、金融和贸易措施；呼吁工发组织总干事维护该组织及其成员国团结，减少单边强制措施负面影响。

大会期间，“单边强制措施及其对国际经济社会发展的消极影响”主题边会在奥地利维也纳国际中心召开。中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松大使到会发言，从实现联合国2030可持续发展目标、促进国际发展合作的角度阐述中方原则立场。

李松指出，单边强制措施是多边主义和发展中国家的敌人，是彻头彻尾的霸权主义、单边主义和强权政治，违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反国际法，有悖于多边主义和国际关系基本准则，严重阻碍受害国经济社会发展，侵犯有关国家人民包括生命权、发展权、健康权、文化权在内的各项人权。单边强制措施对全球治理和国际发展合作构成严重障碍，是有关国家经济社会更好更快发展、人民生活水平提高的拦路虎和绊脚石。单边强制措施的负面影响亟须得到更加全面的收集整理、分析共享。

李松强调，要站在实现联合国2030可持续发展目标、促进国际发展合作的高度，在各个多边平台旗帜鲜明地反对单边强制措施。单边强制措施不仅是受害国面临的问题，也事关国际发展合作多边平台、国际环境和未来前景，需要国际社会提高认识，需要包括国际金融机构在内的多边平台共同关注，致力于克服、破解、消除单边强制措施对可持续发展和国际合作的影响。中方愿与各方加强沟通，继续探讨，共同维护全球南方国家正当发展权利，积极促进国际发展合作。

联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗从国际法和人道主义角度详细阐述了单边强制措施对受害国及其人民的严重负面影响，呼吁国际社会对有关负面影响予以认真跟踪梳理、严肃探讨。俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等国结合自身受美西方制裁情况，控诉美西方将单边强制措施“武器化”，对受害国人民造成严重伤害。与会各方高度赞同中方看法主张，表示愿在维也纳多边平台就单边强制措施问题进一步深入探讨，加强沟通合作，共同维护发展权益。

(责编：崔译戈、崔越)