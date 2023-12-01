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中国中铁匈塞铁路项目经理部举办主题开放日活动

2023年12月01日09:08 | 来源：新华网
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11月30日，匈牙利罗兰大学中文系师生在匈牙利布达佩斯参观匈塞铁路四电产品实验室。新华社记者 陈浩 摄

11月30日，匈牙利罗兰大学中文系师生在匈牙利布达佩斯参观匈塞铁路四电产品实验室。新华社记者 陈浩 摄

　　新华社布达佩斯11月30日电（记者陈浩）中国中铁匈塞铁路项目经理部11月30日举办“遇见匈塞、共话未来”主题开放日活动，匈牙利罗兰大学中文系28名师生受邀参观了匈塞铁路匈牙利段陶克绍尼车站，并走进位于匈首都布达佩斯的匈塞铁路四电产品实验室。

　　在位于布达佩斯以南20多公里的陶克绍尼车站，中国中铁匈塞铁路项目经理部工作人员向罗兰大学师生介绍了匈塞铁路匈牙利中方段概况、工程进展情况以及匈塞铁路大事记。

11月30日，匈牙利罗兰大学中文系师生在匈牙利布达佩斯参观匈塞铁路四电产品实验室。新华社记者 陈浩 摄

11月30日，匈牙利罗兰大学中文系师生在匈牙利布达佩斯参观匈塞铁路四电产品实验室。新华社记者 陈浩 摄

　　在匈塞铁路四电产品实验室，中国中铁匈塞铁路项目经理部工作人员向师生们展示铁路“四电”专业的部分产品设备，现场讲解各类铁路产品的功能和原理，并播放中国中铁拍摄的《遇见匈塞2》视频，让师生们对铁路“四电”的运行和建设以及中国高铁的发展现状有了更直观的了解。

　　中国中铁匈塞铁路项目经理部李亚丹表示，此次主题开放日活动是首次举办，接下来将继续举办类似的活动，向匈牙利当地民众直观展示匈塞铁路的建设现场和专业设备，增进其对匈塞铁路的了解。

　　匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。该项目连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德。

(责编：崔译戈、崔越)

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