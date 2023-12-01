新华社迪拜11月30日电（记者罗晨 王燕）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角边会活动30日在阿联酋迪拜拉开帷幕。一场以“北京应对气候变化和减污降碳行动与成效”为主题的边会分享了北京在污染防治和积极应对气候变化方面的措施与成效。

北京市生态环境局局长陈添在致辞中说，为积极应对气候变化、加快改善空气质量，北京市制定实施了“绿色北京”发展战略，有针对性地推进减污降碳，在碳排放量大幅下降的同时，生态环境质量也实现显著改善，城市可持续发展能力明显增强。

陈添指出，十年来，北京市万元地区生产总值二氧化碳排放量累计下降近50%，碳排放总量大幅下降，目前总体处于稳定的平台期。同时，生态环境质量改善取得历史性突破，细颗粒物（PM2.5）年均浓度累计下降66.5%。

与会嘉宾就北京市碳市场建设、低碳先进技术创新、氢能和风电发展、以及企业绿色低碳行动等议题展开热烈讨论。

COP28举办期间，中国角将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展等内容举办100余场边会活动。

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