新华社迪拜11月30日电（记者郭爽 邰背平）世界气象组织30日在《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）开幕当天发布暂定版《2023全球气候状况报告》，并宣布2023年是有记录以来人类历史上最热的一年。

“2023年的全球气候状况十分明确：事情发展如此快速，距离2023年结束还有整整一个月时间，我们已可以宣布，2023年是有记录以来人类历史上最热的一年，”世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯在一份声明中说。

截至10月底的数据显示，这一年平均气温较工业化前（1850-1900年）的基线高出约1.4摄氏度。世界气象组织警告说，今年早些时候出现的厄尔尼诺现象，可能会在明年让高温天气加剧。

报告显示，温室气体水平创历史新高，大气中的二氧化碳水平已比工业化前时代高出50%。海平面上升创历史新高，而且还在加速上升。由于海洋持续变暖以及冰川和冰盖融化，2013年至2022年海平面上升速度是卫星记录的第一个十年（1993年至2002年）的两倍多。海洋表面温度达到历史新高，南极洲的海冰水平降至历史新低。北美洲和欧洲的冰川再次遭遇极端融化季节。

塔拉斯呼吁参加COP28的全球领导人采取更多行动，保护人们免受气候灾难，要求发达国家兑现每年提供1000亿美元的承诺，并提出明确计划，表明他们将如何兑现到2025年将适应资金增加一倍的承诺，从而让每个脆弱的发展中国家都能得到所需支持。

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