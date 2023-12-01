人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国气候变化迪拜大会中国角开幕

2023年12月01日09:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社迪拜11月30日电（记者王燕 郭爽）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角于30日开幕。开幕式在阿联酋迪拜世博城蓝区举行，中国生态环境部部长黄润秋、中国气候变化事务特使解振华出席了仪式。

　　在开幕式上，黄润秋表示，中国坚持绿色低碳高质量发展，实施积极应对气候变化国家战略，作出碳达峰碳中和庄严承诺，并将其纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局。中方愿与国际社会一道，共同推动COP28取得成功，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建清洁美丽世界。

　　解振华表示，中国作为负责任的发展中大国，一直坚持气候行动的战略定力。中国经济社会发展已走上全面绿色转型轨道，风、光、水、生物质发电装机容量均居世界第一，已成为风电光伏设备和动力电池主要供应国，推动了全球可再生能源部署成本大幅下降，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。

　　他强调，本次联合国气候变化迪拜大会将完成《巴黎协定》下首次全球盘点，评估协定实施进展以及实现协定目标的整体差距，这为各方提供了加速转型创新与强化合作的机会。

　　解振华指出，希望中国角能够分享中国绿色低碳转型创新的最佳实践，共同推动应对气候变化国际合作。

　　大会期间，中国角将举行开幕日、青年日、减缓日、技术和资金日、适应日、合作日、可再生能源日、数字化转型日和企业日9个边会主题日。

　　COP28计划于11月30日至12月12日在迪拜召开。大会期间，中国政府机构、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展、减污降碳协同、公正转型与可持续发展、能源转型、数字化发展、绿色金融等内容举办100余场边会活动。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部