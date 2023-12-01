新华社迪拜11月30日电（记者王燕 郭爽）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角于30日开幕。开幕式在阿联酋迪拜世博城蓝区举行，中国生态环境部部长黄润秋、中国气候变化事务特使解振华出席了仪式。

在开幕式上，黄润秋表示，中国坚持绿色低碳高质量发展，实施积极应对气候变化国家战略，作出碳达峰碳中和庄严承诺，并将其纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局。中方愿与国际社会一道，共同推动COP28取得成功，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建清洁美丽世界。

解振华表示，中国作为负责任的发展中大国，一直坚持气候行动的战略定力。中国经济社会发展已走上全面绿色转型轨道，风、光、水、生物质发电装机容量均居世界第一，已成为风电光伏设备和动力电池主要供应国，推动了全球可再生能源部署成本大幅下降，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。

他强调，本次联合国气候变化迪拜大会将完成《巴黎协定》下首次全球盘点，评估协定实施进展以及实现协定目标的整体差距，这为各方提供了加速转型创新与强化合作的机会。

解振华指出，希望中国角能够分享中国绿色低碳转型创新的最佳实践，共同推动应对气候变化国际合作。

大会期间，中国角将举行开幕日、青年日、减缓日、技术和资金日、适应日、合作日、可再生能源日、数字化转型日和企业日9个边会主题日。

COP28计划于11月30日至12月12日在迪拜召开。大会期间，中国政府机构、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展、减污降碳协同、公正转型与可持续发展、能源转型、数字化发展、绿色金融等内容举办100余场边会活动。

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