新华社莫斯科11月30日电 专访：期待在世界媒体峰会上交流信息、表达关切、分享经验——访俄罗斯《劳动报》副总编辑莫罗佐夫

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫日前接受新华社记者采访时说，将于12月初举行的世界媒体峰会是一个交流信息、表达关切、分享经验的平台。面对纷繁复杂的国际环境，期待能够倾听各方观点。

莫罗佐夫表示，当前世界秩序不断变化，国家间关系日趋复杂，期待各国媒体人士在第五届世界媒体峰会期间就媒体领域合作开展对话，畅谈对于保持新闻客观性和坚持新闻专业精神的看法。

在莫罗佐夫看来，人们如今处在一个复杂环境中，周边存在大量未经证实的信息和各种“噪音”，这使得记者在媒体层面的相互接触至关重要，而世界媒体峰会为各国媒体提供了倾听各方观点的机会。

《劳动报》是俄罗斯历史最悠久的报纸之一。莫罗佐夫说，虽然时代在变化，但作为传统媒体代表的《劳动报》依然拥有忠实读者群，这主要得益于其高质量的新闻报道。“我们尽可能以客观、谨慎的态度评估事件、看待问题，以细致的态度对待读者。”他说。

与此同时，莫罗佐夫坦言，当前传统媒体的确面临严峻挑战。过去两年来，俄罗斯约有300家报纸、杂志等停止运营。为适应新形势发展，《劳动报》也在积极打造网站和社交媒体等发布平台。

莫罗佐夫表示，俄中媒体合作“富有成效、相当成功”。他介绍说，《劳动报》与新华社有着多年合作经验，及时向俄民众介绍中国取得的成就以及中国正在发生的事情。

在莫罗佐夫看来，俄中媒体领域合作还有进一步发展空间，尤其在信息混乱、全球媒体话语权不平衡的情况下，应共同推动传播公正、不带有偏见的信息。

第五届世界媒体峰会由新华社、广东省人民政府、云南省人民政府联合主办，来自美联社、路透社、法新社、塔斯社、共同社等世界约100个国家和地区的近200家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆以及联合国机构和国际组织的450余名代表将参加本届峰会。

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