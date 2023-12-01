新华社海口11月30日电（记者周慧敏、王军锋）11月27日至30日，来自20个阿拉伯国家的驻华使节代表团赴海南参访并出席首届中阿青年发展论坛。使节们考察了三亚、文昌、海口等地，赞赏海南在自贸港建设、热带特色高效农业、航天高新技术和生态文明建设等领域取得的成就，期待同中国在生态、农业和青年交流等领域进一步深化合作。

在三亚大茅远洋生态村，使节们在农业科创中心近距离感受高科技智能玻璃温室等先进农业设施的魅力。第一次到访海南的埃及驻华大使哈奈菲对海南的发展速度和可持续发展印象深刻。“这里的发展没有以牺牲自然环境为代价，生态和传统工艺在发展中得到很好保护。”他说。

哈奈菲看好中国与埃及在旅游领域的广阔合作前景。“海南是知名旅游目的地。埃及既有文化古迹，又有美丽的海滩。”哈奈菲表示，他将积极推动埃及与海南在旅游领域开展更多合作。

“这里发展生态旅游的经验值得我们借鉴，尤其是如何在项目开发过程中避免破坏环境。”黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔说，希望黎中两国深化在生态旅游和可再生能源领域的合作。

在位于海南文昌的中国热带农业科学院椰子研究所椰枣种植基地，驻华使节了解中国热带农业技术发展情况，以及中国和阿联酋等阿拉伯国家在椰枣种质资源研究等领域的科技合作情况。

2019年，中国和阿联酋就阿方向中方捐赠10万棵椰枣树达成共识。2021年12月，首批1500棵椰枣树苗在文昌正式交接，并开始在中国热带农业科学院椰子研究所进行种植试验。

巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维说，海南拥有宜人的气候、发达的热带农业和丰富的水源，还有着开放的态度以及大量青年人才，这些都为进一步深化海南与阿拉伯国家的合作打下良好基础。

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