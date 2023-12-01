【环球时报赴阿联酋特派记者 单劼 环球时报驻埃及特派记者 黄培昭 陈欣】《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）11月30日在阿联酋迪拜开幕。2020年迪拜世博会的场馆如今贴上COP28的相关标识，海报写着“让我们主导变化”“团结、行动、落实”等标语。在大会开幕当天，会场内的氛围庄重又多彩，脚步匆匆的代表们身着传统服装，来自世界各地的他们怀着共同的目的：寻求解决气候危机的途径。《公约》秘书处指出，联合国气候变化迪拜大会在有记录以来人类历史上最热的一年举行，这是兑现气候承诺和防止气候变化最严重影响的决定性时刻。

“COP28是世界气候的生命线”

本届大会计划从11月30日持续至12月12日，主办方预计将有超过7万人参加，其中不仅包括《公约》缔约方代表，还有商界领袖、年轻活动家、气候科学家、原住民代表、新闻工作者及其他专业人士和利益相关方。为期两周的会议将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，评估协定实施进展以及实现协定目标的整体差距。

COP28主席苏尔坦·贾比尔在大会开幕式上说，本届大会将致力于解决气候资金问题，让全球南方无需在发展和气候行动二者间做选择。他呼吁与会各方围绕议程团结起来，恢复对多边主义的信心。据英国《卫报》报道，在飞往迪拜参会前，联合国秘书长古特雷斯表示，今年的气候谈判应以彻底“淘汰”化石燃料为目标，坚持将全球气温升幅限制在1.5℃以内的目标。他呼吁各国代表帮助世界避免“气候崩溃”。

“COP28是世界气候的生命线。”新加坡《海峡时报》30日社论称，为期两周的联合国会谈的使命是：达成一项全球协议，将世界从气候灾难的边缘拉回来。迪拜的空气中弥漫着紧迫感。在近200个国家之间达成协议是困难的，应对气候变化意味着巨大经济转型。这种转变正在进行，但速度还不够快。COP28是向人类抛出气候生命线的机会，绝不能失败。

“中国角”展示“美丽中国”

在大会开幕当天上午9时，“中国角”开幕仪式暨“生态文明与美丽中国实践”边会拉开序幕，中国生态环境部部长黄润秋、中国气候变化事务特使解振华等出席。贾比尔专程前来，他微笑着告诉在场的人们，“这是我参加的首场国家馆活动。”

在中国角开幕式上，黄润秋表示，中国坚持绿色低碳高质量发展，实施积极应对气候变化国家战略，作出碳达峰碳中和庄严承诺，并将其纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局。中方愿与国际社会一道，共同推动COP28取得成功，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建清洁美丽世界。

解振华在中国角开幕致辞中表示，中国经济社会发展已走上全面绿色转型轨道，风、光、水、生物质发电装机容量均居世界第一，已成为风电光伏设备和动力电池主要供应国，推动了全球可再生能源部署成本大幅下降，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。

解振华指出，希望中国角能够分享中国绿色低碳转型创新的最佳实践，共同推动应对气候变化国际合作。

联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆在中国角开幕式上称赞中国在环境改善的实践和外交对话等方面的成就。“不论是在外交上讲‘美丽中国’，还是实现绿色转型的先进技术，现在中国都可以非常骄傲地说自己是在引领变化。”他说。

据了解，大会期间，中国代表团将在迪拜世博城“蓝区”举办中国角系列活动。中国角设立开幕日、青年日、减缓日、技术和资金日、适应日、合作日、可再生能源日、数字化转型日和企业日9个边会主题日，并设置多个地方、行业专场，中国政府机构、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展等内容举办100余场边会活动。

克里：美中将合作

美国和中国之间的合作被视为此次COP28峰会上达成共识的关键。据路透社报道，美国气候特使克里11月29日表示，美国将与中国合作，使此次联合国气候谈判取得成功。

11月初，克里和解振华在美国加州会晤，双方同意重启双边气候工作组。报道称，克里在谈到与中国同行的会晤时说：“我们已经决定切实合作，以使得COP取得成功，并进行一次成功的全球盘点。”克里还称：“没有中美积极推进减排，我们就无法赢得这场战斗。”

在中美气候特使会晤前，加州州长纽森访华也重点讨论两国地方间的气候合作。英国《自然》杂志11月28日刊文称，尽管存在分歧和挑战，中美合作不仅是机遇，更是势在必行。

（来源：环球时报）

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