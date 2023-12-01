新华社北京11月30日电 题：下一个“中国”，还是中国——国际机构密集上调中国经济增长预期

新华社记者邓茜

“中国经济展现出巨大的发展韧性和潜力”“2024年中国经济增速有望超过今年”“中国仍是全球经济增长的关键引擎”……在全球经济面临多重不确定性的背景下，国际机构近来密集上调中国经济增长预期，为中国经济投下“信任票”。

面对复杂外部环境，中国坚定推进改革开放，稳增长政策措施持续发力，赋予中国经济强劲的内生动力、韧性和潜力，极大提振了全球商界的信心。

密集上调增长预期

今年以来，在地缘政治危机、美国财政货币政策外溢效应、一些美西方国家大搞所谓供应链“去风险”等负面因素下，全球经济艰难前行。全球通胀压力难解、贸易环境恶化、国际市场需求低迷……在多重不利因素面前，中国经济稳字当头、稳中求进，持续回升向好，宏观调控组合政策发力显效，备受外界关注。

自二季度以来，国际机构纷纷对中国经济表示看好，联合国经济和社会事务部在《2023年世界经济形势与展望》年中更新报告中率先调高今年中国经济增长预期，从年初预测的4.8%上调至5.3%。在中国三季度经济增速快于预期的利好趋势下，国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）日前分别将2023年中国经济增长预期调高至5.4%和5.2%。更多商业机构陆续跟进，摩根大通把今年中国经济增长预期从5%上调到5.2%，摩根士丹利将这项预期从4.8%-4.9%上调至5.1%，花旗集团从5%上调到5.3%，瑞银集团从4.8%上调至5.2%，日本野村证券从4.8%上调至5.1%。综合来看，相关机构均将今年中国经济增长预期上调至5%以上。

普华永道会计师事务所中国资深经济学家赵广彬表示，预计2023年中国经济增长将接近5.5%，随着政府采取的一系列政策措施发力显效以及私营部门投资增长，2024年中国经济增速有望超过今年。

这些看好和上调有其坚实的事实依据。在复杂艰巨的各种挑战面前，中国经济顶住压力，展现出强劲韧性和吸引力。数据显示，今年前三季度中国国内生产总值同比增长5.2%，在世界主要经济体中表现亮眼。1月至10月，中国全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰实际对华投资同比分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%和33.0%。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯说，中国经济不仅实现增长，而且发展质量也在稳步提升。在新能源发电设备、电池和电动汽车产业的推动下，中国清洁能源行业尤其值得关注，“短短几年内，中国已成为这些领域无可争议的领导者”。

面对复杂多变的外部环境，中国经济稳住了规模，保持了增势，提高了质量，国际机构投下这些“信任票”是对中国经济发展实绩的明证，中国对世界经济的“稳定器”和“动力源”的作用更加凸显。

改革开放决心广获认同

外界密集上调中国经济预期，同样基于中国政策的连续性稳定性。伴随中国稳增长、促开放政策措施落地生效，外界日益认识到并高度评价中国改革决心和开放诚意。全球更多商界人士评价，下一个“中国”，还是中国。

“中国发生的一切惠及所有国家。”全球知名投资人吉姆·罗杰斯日前这样告诉新华社记者。

他对中国推进高水平对外开放表示高度赞赏。“这对世界和中国都极为有益。”罗杰斯说，中国40多年来持续推进对外开放，对华贸易增长的周边国家极大受益。与40多年前相比，美国与中国如今双边贸易规模巨大，给双方都带来好处。

为者常成，行者常至。中国高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》高标准经贸规则，不断完善外商投资权益保护机制，进一步缩减外商投资准入负面清单，努力打破制约创新要素流动的壁垒，深化数字经济领域改革，向世界展示了以开放促发展、以开放促共赢的坚定决心，让“投资中国就是投资未来”的共识更加明晰。

墨西哥中国商业科技商会副主席塞萨尔·赫苏斯·弗拉戈索表示，随着中国对外开放程度提高，各国不仅能更深入对华开展供应链合作，还能借鉴中国数字化、基础设施建设等发展经验。中国举办的进博会等展会备受欢迎，许多人希望通过参与其中，更加精准了解和把握发展机遇。

今年是改革开放45周年。中国继续坚定不移推进高水平对外开放，为各方搭建更多更大的合作共赢平台，赢得国际社会积极响应。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛形成458项成果，中外企业达成972亿美元的商业合作协议；第六届进博会按年计意向成交创历届新高，展商数量和展览面积均创历史新高；首届中国国际供应链促进博览会上，世界500强和全球供应链体系龙头企业齐亮相，境外参展商来自55个国家和地区……全球商界用行动表明，他们相信投资中国、深耕中国依然是上佳选择。

近期，中方试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。中方这一新开放举措，深得国际社会认同。“免签政策展现出中国为促进商业合作、人员往来和人文交流所作的努力。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说。

在全球经济下行压力增大的形势下，中国持续推进“市场机遇更大”的开放、“规则对接更好”的开放、“创新动能更足”的开放和“包容共享更强”的开放，用实际行动为促进世界经济复苏和全球发展繁荣作出更大贡献。

所谓“去风险”和“脱钩”根本行不通

中国经济的强劲韧性和外界密集上调中国经济预期的行动表明，美西方所谓“去风险”和唱衰抹黑之术非但没能奏效，反而让更多有识之士更加认清，短期因素无法逆转长期趋势，中国经济蓬勃发展和中外合作共赢势不可挡。

“今年以来，包括美国在内的某些西方国家媒体和政客，一会儿说中国经济将要崩溃，一会儿说中国经济是定时炸弹，一会儿又称中国某某城市变成了鬼城，”澳大利亚经济学家郭生祥说，“这些说辞脱离常识，在事实面前显得十分滑稽。”

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯表示，教育、技术和创新是观察中国经济最基本的方面，中国在这些方面是一流的。在未来30年，中国将在数字技术、电动汽车、可再生能源等诸多科技领域处于领先地位。

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克表示，中国经济聚焦高质量发展，注重创新发展，前景光明。所谓“去风险”和“脱钩”根本行不通，“中国经济在全球不可或缺”。

中国所具备的社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势，正是中国经济砥砺向前的底气，得到外界日益广泛的认同。

IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特认为，研发和创新将在中国经济未来发展中发挥重要作用。中国有良好的商业环境和人力资本基础，投资建成大量基础设施，这些都为中国经济发展打下坚实基础。

罗杰斯表示，虽然在前进的道路上会遇到各种挑战，但中国选择了正确的发展道路和前进方向，伴随高水平对外开放，中国将成为21世纪全球最重要和最成功的国家之一。（参与记者：王建刚、熊茂伶、卞卓丹、吴昊、刘亚南、徐静）

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