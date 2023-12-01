新华社北京11月30日电 题：扩大产业链“朋友圈” 增强经济发展动力

新华社记者张辛欣

500余家中外企业和机构集中展示上下游关键环节的新技术、新产品、新服务；大中小企业聚“链”参展，一系列“链”上签约正在进行……首届中国国际供应链促进博览会，传递出各界加强合作，共同做长产业链、做强价值链的积极信号。

经济发展环环相扣，产业链供应链是重要支撑点。当前，外部环境复杂多变，既要将维护产业链供应链作为推动经济发展的重要保障，也要在稳链基础上，进一步延链、强链，扩大合作共赢的“朋友圈”，做强融合创新的价值链，不断提升发展的韧性、汇聚新动能。

扩大产业链“朋友圈”，畅通是关键词。一方面，要加强全球互联互通，让要素更加便捷循环、有效配置；另一方面，要在产业链上下游、大中小企业间进行有效协同。

我们看到，链博会在推动物流基础设施、贸易标准规则等联通基础上，更加着眼于发挥重点产业、“链主”企业带动作用。比如，智能汽车链展区，整车企业带动关键材料、元器件等企业共同参展；绿色农业链展区，从“田园”到“餐桌”的全链条产品和服务亮相。“链主”和“链属”企业互为支撑，既畅通供应链合作路径，也在协同发展中提质增效。

扩大产业链“朋友圈”，要在创新上下功夫。核心技术是企业发展的竞争力，也是更好融入产业链供应链的“敲门砖”。从关键材料到基础元器件、操作系统，众多专精特新企业亮相链博会，展现了我国不断向产业链价值链高端突破的决心和力度。深入实施产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程，在关键领域、卡脖子的地方下大力气，继续强链补链，将不断推动结构调整和产业升级。

扩大产业链“朋友圈”，还要加强融合。随着数字技术飞速发展，产业链不再只是“单链”。跨领域合作、各环节融通是重要趋势，对产业发展、创新模式等也提出新要求。既要将产业链延伸到市场端，在畅通循环、联通供需中激发新动能；也要将产业链与新业态的成长结合好，抓住技术变革机遇做强价值链，打造新引擎。

我国工业门类齐全、配套完整，制造业规模连续13年居世界首位。持续完善的产业体系、超大的市场规模，为产业链供应链运行提供有力支撑和广阔空间。坚持把发展的着力点放在实体经济，持续推动创新突破和高水平对外开放，共筑互利共赢的产业链供应链，必将扎实巩固中国经济企稳恢复势头，为推动全球经济复苏注入强劲动力。

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