在日前举行的阿根廷总统大选第二轮中，“自由前进党”候选人哈维尔·米莱赢得大选，并将在12月10日就任该国新一任总统。当地时间11月28日，被米莱提名为新一任阿根廷外交部长人选的经济学者戴安娜·蒙迪诺接受中央广播电视总台驻阿根廷记者的采访，就阿新一届政府将采取的外交政策、阿中合作前景等外界关注的热点话题展开阐述。她还谈到了她个人的访华经历和对中国的印象。

“我们希望能与世界上更多国家建立联系”

蒙迪诺表示，未来阿根廷政府希望在外交政策方面有积极变化。她说：“我们希望能与世界上更多国家建立联系，不仅仅是外交关系，也将是更开放的商业关系。我们还希望建立更广泛的文化、体育和社会联系，因为阿根廷在这方面有很多东西可以提供给其他国家，也可以接受其他国家的东西。”

“与中国的关系会越来越好”

蒙迪诺表示，期待阿根廷与中国的关系能越来越好，联系越来越多。她说：“今天，与中国的贸易影响着阿根廷的出口和进口。众所周知，中国在阿根廷有大量的投资项目。我们希望（未来）将会有更多的投资，并且这些投资更加透明。我们还有一个内容广泛的基础设施建设规划，欢迎中国企业有（投资）意愿，并能够加入进来。”

“阿根廷希望有更多的外来投资”

蒙迪诺认为，阿根廷希望有更多的外来投资，而阿中两国在不少领域都具备合作空间，例如科技和能源领域。她介绍说，目前，中方已参与数个阿根廷发电站建设项目，也对阿根廷北部的锂矿进行了大量投资，金矿、银矿和稀有矿产开发等领域也是如此。而阿根廷新一届政府在这些领域或将不再实施政府主导的模式，而更多地让行业内的专业人士来判断项目可行性，“这样做要快得多，也灵活得多，并且能让项目方自负盈亏”。

在采访中，蒙迪诺还回顾了她的访华经历，忆述了对中国的美好印象。她说：“我有一次奇妙的经历，那是在2008年，我被选为北京奥运会的火炬手，曾到访过北京、上海和广州，并在香格里拉参加了火炬传递。记得那里到处都是美丽绝伦的杜鹃花，沁人心脾。从2008年到现在，已经过去15年了，而中国继续以令人目眩的速度进步着，其增长速度和程度远远超越了我们目力所及的外在层面，这是一种非同寻常的成长。”

蒙迪诺现年65岁，是阿根廷当选总统米莱的高级经济顾问，目前在阿根廷CEMA大学任金融学教授，并曾担任多家上市公司的董事。米莱今年11月19日竞选获胜后，随即提名蒙迪诺担任新一届阿根廷政府外交部长。（总台记者 孙宇 马天静）

（来源：央视新闻客户端）

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