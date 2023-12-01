中英氢能合作论坛现场。人民网 郭锦标摄

人民网曼彻斯特11月30日电 （邢雪、余颖、郭锦标）11月30日，2023年中英氢能合作论坛在英国曼彻斯特举行。论坛由英国对华事务全国委员会、中国驻曼彻斯特总领馆、曼彻斯特市议会、曼彻斯特中国论坛联合举办。

中国驻英国大使郑泽光出席开幕式并致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光出席开幕式并发表讲话。郑泽光对论坛的举办表示热烈祝贺。他指出，中国正在全面推进实现人与自然和谐共生的现代化，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。中英在推动实现绿色低碳发展，特别是氢能发展方面有着相似的政策目标。双方各具优势，合作前景广阔。郑泽光积极评价去年首届论坛举办以来武汉市与曼彻斯特市氢能合作取得的成果，希望两市以本届论坛为契机，进一步挖掘合作潜力，助力各自能源转型，为全球应对气候变化多做贡献。

曼彻斯特市议长克瑞格致辞。人民网 郭锦标摄

曼彻斯特市议长克瑞格表示，曼彻斯特与武汉的友好城市关系牢固而持久，论坛为双方提供了沟通契机，分享各自在氢能方面的优势，助力实现气候变化目标，提高两国经济增长潜力。

武汉市人大常委会副主任龙良文致辞。人民网 郭锦标摄

武汉市人大常委会副主任龙良文表示，武汉市将积极贯彻中英两国领导人关于加强绿色能源和生态，包括合作的战略和构想，以2023年中英氢能合作论坛为契机，深入落实武汉与曼切斯特市氢能产业交流合作备忘录，加强彼此在氢能领域的交流合作，实现氢能产业发展的优势互补，合作共赢。

英国对华事务全国委员会主席范浩宏致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻曼彻斯特总领事唐锐、英国对华事务全国委员会主席范浩宏等中英各界人士出席活动。

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