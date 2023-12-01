人民网迪拜11月30日电 （记者管克江、任皓宇）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角开幕式暨“生态文明与美丽中国实践”边会30日在迪拜世博城举行。

中国生态环境部部长黄润秋致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国生态环境部部长黄润秋致辞表示，中国坚持绿色低碳高质量发展，实施积极应对气候变化国家战略，作出碳达峰碳中和庄严承诺，并将其纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局。中方愿与国际社会一道，共同推动COP28取得成功，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建清洁美丽世界。

中国气候变化事务特使解振华致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国气候变化事务特使解振华表示，中国作为负责任的发展中大国，一直坚持气候行动的战略定力。中国经济社会发展已走上全面绿色转型轨道，风、光、水、生物质发电装机容量均居世界第一，已成为风电光伏设备和动力电池主要供应国，推动了全球可再生能源部署成本大幅下降，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。希望中国角能够分享中国绿色低碳转型创新的最佳实践，共同推动应对气候变化国际合作。

“中国生态文明建设取得了巨大成就。”联合国前副秘书长、世界资源研究所高级顾问埃里克·索尔海姆告诉人民网记者，他曾到访中国多个地区，看到了各地环境改善，人民群众的获得感、幸福感不断增强。“绿水青山就是金山银山。在强有力的政治领导下，人民群众、企业等积极参与中国生态文明建设，共同推动中国绿色发展之路不断向前迈进。”

美国环保协会总裁柯瑞华表示，作为一个国际非政府组织，美国环保协会在中国与相关部门机构合作已有超过20年时间，见证了中国在环境保护、碳排放权交易市场、社区绿色空间等方面的发展成就。“美国和中国在气候变化领域有着广泛的共同利益。期待世界各国可以共同努力，建设一个更美好的未来。”

COP28主席苏尔坦·贾比尔参观中国角展示。人民网记者 任皓宇摄

进入中国角，以“低碳”为主题的气候行动漫画展、从绿电到化工生产的生态绿能示意沙盘、新能源汽车模型等展示吸引不少观众驻足拍照。据了解，大会期间，中国角将举行开幕日、青年日、减缓日、技术和资金日、适应日、合作日、可再生能源日、数字化转型日和企业日9个边会主题日，来自政府部门、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等组织机构的中外嘉宾将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展、减污降碳协同、公正转型与可持续发展、能源转型、数字化发展、绿色金融等话题举办100余场边会活动。

嘉宾参观中国角展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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