新华社联合国11月29日电（记者尚绪谦 谢锷）当地时间11月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部集体会见卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪、沙特外交大臣费萨尔、巴勒斯坦外交部长马立基、土耳其外长菲丹、埃及外交部长舒凯里、印度尼西亚外交部长蕾特诺、马来西亚外长赞比里、阿联酋巴勒斯坦事务国务部长阿卜杜拉、阿盟秘书长盖特。

王毅表示，前几天阿拉伯、伊斯兰国家外长集体访华，我们就巴以问题进行深入讨论，达成重要共识，一致同意尽快在安理会召开高级别会议。今天是“声援巴勒斯坦人民国际日”，在这个特别的日子里举行这次会议，目的非常明确，就是推动全面停火止战、切实保护平民，确保人道救援，并就全面永久解决巴勒斯坦问题确定方向。中方的立场清晰坚定，那就是临时停火协议的结果应是全面停火止战，而不是重启战事；全面停火止战不仅是战争的结束，而应是和平进程的开始。安理会应就此发出一致声音。

阿拉伯、伊斯兰国家感谢中方对巴勒斯坦的道义支持和为地区和平所做努力，完全赞同中方有关立场。临时停火应该成为和平的开端，实现全面停火而非重回冲突。应加大人道援助力度，保障人道物资准入，停止强制迁移巴勒斯坦人，停止将加沙民众做为人质。安理会决议应该得到执行。希望本次高级别会议就停火止战、确保人道援助发出强有力声音。各方赞赏中方始终站在和平和正义一边，站在历史正确一边。期待中方发挥领导力，推动各方形成合力，在“两国方案”基础上探索全面解决巴勒斯坦问题的办法。

王毅说，中国同广大阿拉伯和伊斯兰国家立场高度一致，赞赏卡塔尔和埃及促成临时停火协议，向正确方向迈出重要一步。和平的窗口一旦打开就不应再关闭，这关系到人类道义和基本良知。中方愿同各方密切配合，推动安理会更加积极有为，更多倾听阿拉伯、伊斯兰国家的呼声，进一步采取有意义的行动。中方将持续为巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决而努力。

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