新华社联合国11月29日电（记者王建刚 尚绪谦）当地时间11月29日，在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会举行巴以问题高级别会议。会议由中共中央政治局委员、外交部长王毅主持，巴西、巴勒斯坦、卡塔尔、约旦、沙特阿拉伯、埃及、印度尼西亚、土耳其、斯洛文尼亚、马来西亚等近20个国家的外长和高级别代表以及所有安理会成员出席。联合国秘书长古特雷斯、联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰向会议作了形势通报。

王毅表示，本轮巴以冲突爆发以来，中方一直为实现和平奔走，为挽救生命努力。习近平主席多次就当前巴以局势阐明中国原则立场，呼吁立即停火止战，防止冲突扩大，保障人道救援安全畅通，强调根本出路是落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中国作为安理会本月轮值主席国，一直将巴以冲突作为最紧迫议题。安理会本月通过第2712号决议，开启了推动停火的初始步骤。近日，又实现了部分被扣押人员的释放和停火。这说明对话谈判是拯救生命的最佳选项，是化解矛盾的根本之道。

王毅强调，本轮巴以冲突已造成大量无辜生命消逝和前所未有的人道主义灾难，其外溢影响还在持续显现。战争考验良知与正义，和平呼唤理性与智慧。国际社会必须为拯救生命、恢复和平采取更积极行动。

要以最大的紧迫感推动全面持久停火。炮火之下没有安全区，加沙地区没有防火墙。中方强烈希望暂时停火不是新一轮攻势前的间歇，而是进一步实现全面持久停火的开端。全面持久停火应成为压倒一切的优先任务，各方要将全部努力汇聚到平息加沙战火的共同目标上来。

要采取更加务实有力的行动保护平民。任何针对平民的暴力和袭击都不可接受，任何违反国际人道法的行为都应予以谴责。中方重申反对针对加沙民众的集体惩罚，反对针对巴勒斯坦平民的强制迁移，所有被扣押人员都应得到释放。必须全面落实安理会第2712号决议，为充足的人道物资进入扫清障碍，开辟更多通向加沙的救援通道，联合国应在监督协调对加沙人道行动方面发挥更大作用。中国政府将再向加沙地带提供新一批紧急人道主义物资援助。

要以更坚定的决心重振“两国方案”政治前景。以色列早已独立建国，犹太民族不再颠沛流离，但巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权却长期遭到漠视，这是巴以局势屡陷动荡的症结所在。巴勒斯坦问题的公平正义就是“两国方案”，不可替代。只有“两国方案”真正、全面落地，才能实现中东和平再出发，才能实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方呼吁加大国际和地区外交努力，重振“两国方案”政治前景，重启巴以直接谈判。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。

要推动安理会采取负责任和有意义的行动。安理会必须在战与和、生与死的重大问题上体现责任和担当，倾听广大阿拉伯、伊斯兰国家和国际社会的呼声，及时采取进一步行动。中方提交了《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，提出国际社会在推动全面停火止战、切实保护平民、确保人道主义救援、加大外交斡旋、通过落实“两国方案”寻求政治解决等五方面工作原则和重点。我们将继续同有关各方加强协调，凝聚共识，推动安理会承担起应有责任，为和平尽责，为正义发声。

各方赞赏中国倡议举行巴以问题高级别会议，认为会议在“声援巴勒斯坦人民国际日”之际召开，对推动停火止战、缓解人道危机具有重要意义，有助于集思广益，凝聚共识，形成合力。各方普遍支持延长临时停火直至实现永久停火，呼吁释放人质，保护平民，加大人道援助力度，确保物资准入畅通。期待安理会切实履行维护国际和平与安全的职责，为缓和紧张局势发挥更大作用，早日重启和平进程，最终实现巴以和平共处。

出席会议期间，王毅分别会见了联合国秘书长古特雷斯、斯洛文尼亚副总理兼外长法永、巴西外长维埃拉、马来西亚外长赞比里，并集体会见沙特、埃及、卡塔尔、土耳其、印尼等阿拉伯、伊斯兰国家外长。

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