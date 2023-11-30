新华社纽约11月29日电 题：美国前国务卿亨利·基辛格

新华社记者施春 杨士龙 刘亚南

美国前国务卿亨利·基辛格29日在其位于康涅狄格州的家中去世，享年100岁。基辛格为推动美中关系发展、增进美中两国人民友谊作出历史性贡献。

基辛格1923年出生于德国南部。1938年，他和家人离开纳粹德国到美国定居，1943年加入美国国籍。基辛格曾在美军服役，在哈佛大学先后获得硕士和博士学位，毕业后留校任教。

1969年，尼克松总统任命基辛格为总统国家安全事务助理。1973年至1977年，他先后在尼克松和福特总统任内担任国务卿。基辛格咨询公司29日发表声明说，基辛格在推动美中关系正常化、结束第四次中东战争的谈判以及帮助美国结束越南战争等过程中发挥了关键作用，并致力于美国与苏联的战略武器限制谈判进程。

1971年，时任美国国家安全事务助理的基辛格作为总统特使秘密访问中国，与中方携手促成了1972年尼克松总统对中国进行“破冰之旅”，实现了震撼世界的“跨越太平洋的握手”，为启动美中关系正常化进程作出了历史性贡献。

作为中国人民的老朋友、美中关系大门打开的推动者，基辛格一生中访问中国一百多次。今年7月，他最后一次踏上中国土地。在美中关系“破冰”之后的50多年里，他推动历届美国政府奉行积极对华政策，致力于美中关系发展成为基辛格外交生涯中最华丽的篇章之一。

今年10月24日，基辛格在接受美中关系全国委员会颁奖时致辞说，“我一生中一半时间都在为美中关系工作”，美中之间的和平与合作至关重要，符合两国和世界的利益。

基辛格著有《核武器与对外政策》《白宫岁月》《动乱年代》《论中国》等关于国际关系和国际政治的书籍。在其卸任公职后，他还经常接受美国两党总统和外国领导人的咨询。

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