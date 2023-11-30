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王毅会见斯洛文尼亚副总理兼外长法永 

2023年11月30日15:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国11月29日电 （记者李志伟）当地时间11月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见斯洛文尼亚副总理兼外长法永。

王毅表示，中斯建交以来，两国关系保持平稳健康发展，双方始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，这已成为两国关系鲜明特征。我们愿同斯方加强高层交往，充实合作内涵，推动两国关系取得更大发展。今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，双方高层往来密切，各领域合作取得积极成果。中方始终认为中欧是伙伴不是对手，应当相互尊重、相互借鉴、相互欣赏，共同推动人类文明进程。中方视欧盟为多极化进程中的独立一极，支持欧洲发展壮大，支持欧盟战略自主，希望斯方在欧盟内部发挥建设性作用，推动欧盟形成更为独立、客观、友善的对华认知，积极支持和参与中欧开放合作。

法永表示，中国是斯洛文尼亚的重要贸易伙伴。斯方重视对华关系，期待加强高层交往，深化经贸、体育等各领域合作，巩固和发展双边关系。一个中国政策是两国建交时斯方做出的郑重承诺，斯方将继续坚定奉行这一政策。斯方支持欧中关系发展，期待欧中领导人会晤取得成功。未来两年，斯洛文尼亚将担任安理会非常任理事国，愿同中方加强协调配合，共同维护国际和平安全。

双方就巴以冲突交换意见。王毅表示，从此次安理会巴以问题高级别会议看，实现全面停火、启动和平谈判、最终落实“两国方案”是绝大多数国家的共同愿望，只有这样中东才能迎来真正的和平。和平是相互和共同的，一国安全不能建立在其他国家不安全的基础上。中方愿同包括斯方在内的国际社会一道，为重建中东和平继续作出努力。

法永表示，斯方同中方立场高度一致，当务之急是停火止战，制止人道灾难。在此基础上，各方应积极探讨落实“两国方案”的具体途径，真正解决巴勒斯坦问题，只有巴勒斯坦实现独立建国，以色列才能拥有真正的和平。斯方赞赏中方倡议并主持今天的高级别会议，期待安理会承担起责任，推动实现中东持久和平。

(责编：曹欣悦、常红)

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