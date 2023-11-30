人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅：“两国方案”是唯一出路，呼吁召开国际和会 

2023年11月30日15:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网联合国11月29日电 （记者李志伟）当地时间11月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在安理会巴以问题高级别会议后会见记者。

针对媒体问及中方对推动根本解决巴勒斯坦问题有何建议，王毅表示，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。解决巴勒斯坦问题缺的不是宏大的方案和口号，而是主持公道的勇气和行动。“两国方案”是国际正义的底线，不能后退。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容交易。面对巴勒斯坦人民长期遭遇的历史不公，任何人都没有拖延的借口，没有不作为的理由。在关系到巴勒斯坦人民前途命运的问题上，任何国家都没有否决权。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心，必须放在国际议程的优先位置，绝不能被边缘化。“两国方案”完全落地，中东地区才能实现真正的和平，以色列也才能获得持久的安全。中方呼吁尽快召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，进一步凝聚促和共识，并制定具体路线图和时间表，推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部