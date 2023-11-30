人民网联合国11月29日电 （记者李志伟）当地时间11月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在安理会巴以问题高级别会议后会见记者。

针对媒体问及中方对推动根本解决巴勒斯坦问题有何建议，王毅表示，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。解决巴勒斯坦问题缺的不是宏大的方案和口号，而是主持公道的勇气和行动。“两国方案”是国际正义的底线，不能后退。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容交易。面对巴勒斯坦人民长期遭遇的历史不公，任何人都没有拖延的借口，没有不作为的理由。在关系到巴勒斯坦人民前途命运的问题上，任何国家都没有否决权。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心，必须放在国际议程的优先位置，绝不能被边缘化。“两国方案”完全落地，中东地区才能实现真正的和平，以色列也才能获得持久的安全。中方呼吁尽快召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，进一步凝聚促和共识，并制定具体路线图和时间表，推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。

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