第六届中英经贸论坛在曼彻斯特举行。人民网 郭锦标摄

人民网曼彻斯特11月29日电 （邢雪、余颖、郭锦标）11月29日，由英国中国商会主办、中国驻英大使馆、中国驻曼彻斯特总领事馆、英国商业和贸易部特别支持的第六届中英经贸论坛在曼彻斯特举办。本次论坛以“开放合作，探索中英经贸新路径”为主题，吸引了超过200位来自中英两国的政要、工商界人士参会。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建 致欢迎辞。人民网 郭锦标摄

中国经济韧性强劲潜力巨大

中国驻英国大使郑泽光在开幕式上重点介绍了今年以来中国取得的经济发展成果。今年前三季度中国经济稳步回升向好，GDP同比增长5.2%，国际货币基金组织将其对2023年中国经济增长预期上调至5.4%。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

今年，中国举办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、第六届中国国际进口博览会，中国正在积极申请加入《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），依法保护外国投资者权益。

在过去的10年里，中国经济总量占全球比重由2012年的11.3%提升到2022年的18%左右，对世界经济增长的年平均贡献率超过30%，始终是世界经济稳定增长的重要动力源。

中国驻英国大使郑泽光表示，中国经济总体表现出强劲的韧性、巨大的潜力和广阔的前景。中国将继续致力于推进高水平对外开放，并支持推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。希望中英两国工商界抓住机遇增强信心，务实合作勇于探索，发挥优势深化地方合作，继续加强互利合作，实现共赢发展。

“对企业来说，中国代表着巨大机遇”

英国商业贸易部国务大臣（投资大臣）多米尼克·约翰逊与会。人民网 郭锦标摄

英国商业贸易部国务大臣（投资大臣）多米尼克·约翰逊在活动上表示，减少贸易保护主义的壁垒、鼓励自由贸易有助于激发经济活力，这就是为什么要确保英国与中国建立牢固的商业关系，以便实现双方企业的互利共赢。对企业来说，中国代表着巨大机遇。英国应该考虑如何为中国提供英国的商品和服务，鼓励投资和伙伴关系与人员的双向流动。

英国驻华贸易使节倪乐思感谢所有在英国经营的中资企业，他们为英国经济做出了巨大贡献，提供了6万多个就业机会。“正如人们所说，我也看到了英国和中国充满活力的电子商务市场之间的巨大机遇，我希望我们可以提高英国企业，特别是小企业向中国出口的能力。”

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌在视频致辞中说，当前全球产业链供应链加速重构，打造稳定畅通的全球产业链供应链体系，是国际工商界的共同期盼和共同责任。希望中英双方继续弘扬破冰精神，助力双边关系健康稳定发展；加强中英工商界协作，共同维护全球产业链供应链稳定畅通；精准服务两国企业，深化中英经贸务实合作。

中资企业仍对英国未来营商环境保持乐观

本次论坛上发布了《2023英国中资企业发展报告》，报告显示，中资企业今年在英国面临着充满挑战的经济和营商环境，具体表现在高利率、劳动力短缺和地缘政治挑战等方面，但得益于强劲的未来收入预测和对中英关系改善的信心，中资公司仍然对英国未来的营商环境保持乐观。与去年相比，中资企业的营收和利润显著增加，同时中资企业在英国的表现相对于其他全球市场更佳。中资企业正在从追求快速增长转向实现高质量发展，以获取新市场和专业知识，力争在竞争激烈的全球市场中脱颖而出。中资企业积极在能源、金融和人工智能等领域开展互利互惠合作。

本次论坛还聚焦了英格兰北部地区发展。在“发挥英格兰北部地区产业优势及城市实力，推动中英合作多元化发展”分论坛上，与会嘉宾通过对英格兰北部地区的城镇升级计划和区域优势的深入讨论，促进双方对该地区经济潜力的共同理解，推动了英国当地企业与在英中资企业之间的深入了解和合作，为增强双方在更广阔区域的经贸交流和合作开辟新途径。

在围绕“中英两国如何通过产业链创新及绿色低碳转型，实现高质量发展”这一主题展开的讨论中，与会者探讨了绿色低碳转型策略，包括中英两国能源公司的策略和英格兰北部的最佳实践，以及纺织行业的绿色转型实践和挑战。科技创新在中英两国高质量发展中的作用也成为讨论焦点，特别是在高科技和可再生能源领域的应用。通过分享经验和观点，为双方在新领域的未来合作提供了新的视角和思路。

(责编：曹欣悦、常红)