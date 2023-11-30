人民网联合国11月29日电 （记者李志伟）当地时间11月29日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在安理会巴以问题高级别会议后向媒体发表谈话。

王毅表示，本轮巴以冲突造成大量平民伤亡，导致严重人道灾难。国际社会期待安理会承担应有责任，采取有力行动。作为安理会本月轮值主席国，中方一直将巴以冲突作为最紧迫问题。在主持通过本轮冲突升级以来第一份安理会决议后，今天进一步召开高级别会议，就是为了回应国际社会的强烈呼声。近20个国家的外长和高级别代表出席会议，中方对此表示感谢。与会代表就当前巴以局势和下步工作进行了深入讨论，各方朝着重返和平的方向进一步凝聚了共识，汇聚了合力。

王毅强调，我们欢迎上周达成临时人道主义停火协议，但和平不能受限制，停火不能有期限。机会之窗一旦打开就不应关闭，战火一旦停熄就不能重燃。不能允许人道灾难继续发生，不能接受平民再次遭受涂炭。我们敦促释放所有被扣押人员，呼吁解除对加沙的全面封锁，确保人道救援通道顺畅，保障加沙平民的基本生存需求。我们还应防止冲突向整个中东地区外溢，敦促对当事方有影响的国家发挥积极作用。

王毅指出，巴以冲突再次证明，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行途径。70多年过去了，一代代巴勒斯坦人失去家园、颠沛流离，巴勒斯坦独立建国的夙愿仍然遥不可及，这是人类良知的伤口。国际社会要全面落实联合国大会、安理会相关决议，充分尊重巴勒斯坦人民的意愿，回归“两国方案”的正确轨道，尽快建立独立的巴勒斯坦国。只有这样，才能实现巴勒斯坦和以色列的和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族和谐相处，实现中东地区的持久和平。

王毅表示，中方在巴勒斯坦问题上始终站在和平一边，站在公道一边，站在良知一边。习近平主席多次就当前巴以局势阐明中国原则立场。中方据此提交了《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，提出推动全面停火止战、切实保护平民、确保人道救援、加大外交斡旋、落实“两国方案”等各方面建议。为缓解人道局势，中方将再向加沙地带提供新一批紧急人道主义物资。我们将继续同有关各方加强协调，凝聚共识，为地区重回稳定、人民重获安宁作出不懈努力。

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