人民网阿尔及尔11月30日电 （记者郝瑞敏）11月27日至30日，由世界旅游城市联合会（以下简称“联合会”）、突尼斯旅游和手工业部、突尼斯国家旅游局联合举办的2023世界旅游城市联合会非洲区域会议在突尼斯成功举办。本次大会以“中国-非洲旅游合作新时代”为主题，是顺应世界旅游业复苏发展的大趋势，巩固共建“一带一路”十周年发展成果、落实中非地区旅游国际合作的一次旅游业界盛会。大会设有开幕式、主题演讲、特别论坛、旅游贸易洽谈会等环节，来自突尼斯、津巴布韦、科特迪瓦、尼日利亚以及中国等16个国家和地区的媒体机构、旅游企业、投资机构、科研院校、旅游组织、航空公司的200余位业界代表出席了活动。

2023世界旅游城市联合会非洲区域突尼斯会议大会现场。主办方供图

突尼斯旅游和手工业部部长穆罕默德·莫伊兹·贝尔哈辛、中国驻突尼斯大使万黎、联合会常务副秘书长李宝春出席大会开幕式并致辞。穆罕默德·莫伊兹·贝尔哈辛表示，突尼斯与中国的关系在历史上堪称典范，理应在各个层面得到进一步加强，尤其是旅游业方面。作为“一带一路”倡议的参与国，突尼斯愿意与中国携手，进一步发展旅游领域的双边合作。

万黎强调，2023世界旅游城市联合会非洲区域会议在突尼斯召开正当其时，期待本届会议立足后疫情时代旅游业发展形势，为中非旅游业的合作和发展带来更多机遇，谱写旅游合作持续发展新篇章。

李宝春指出，要加强非洲旅游目的地建设和中非旅企合作，实现旅游贸易互联互通的多元化发展，推动中非旅游合作向更高层次迈进。

中国驻突尼斯大使万黎致辞。主办方供图

世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春致辞。主办方供图

突尼斯旅游和手工业部部长默罕默德·莫伊兹·贝尔哈辛致辞。主办方供图

在特别论坛环节，来自学界、旅游业界、媒体界的专业人士聚焦“一带一路”旅游互惠合作，分享地区旅游资源和项目，探讨如何在“一带一路”框架下，发挥各个平台、媒体、旅游机构的自身优势，促成国家、地区之间的旅游开放与合作，并对非洲、突尼斯的旅游资源开发和推广给出建设性意见和建议。

在国际旅游目的地管理专题培训环节，200多名突尼斯旅游从业者接受了培训，提升了当地企业对中国旅游市场、中国游客消费习惯的了解，同时推进了突尼斯本地旅游服务业国际化、现代化发展水平。

2023世界旅游城市联合会非洲区域突尼斯会议特别论坛。主办方供图

本次会议期间还举办了旅游交易洽谈会，来自中国的10家旗舰旅行社企业与突尼斯当地的70余家旅游企业进行了一对一商务洽谈。突尼斯国家旅游局局长表示，此次洽谈会是突尼斯旅游业发展的重要里程碑，对世界旅游城市联合会的支持表示感谢。突尼斯期待与中国的旅行社企业建立更多合作，为游客提供更丰富的旅游产品和优质服务。

此次大会上，世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空、首都机场集团有限公司共同签署了四方合作意向书。此项成果为早日实现中突两国直航奠定了良好基础，也为两国旅游业的发展提供了新机遇、激发了新动能。

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