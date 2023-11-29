新华社巴黎11月29日电（记者唐霁）总部在法国巴黎的国际展览局28日晚宣布，成员国投票决定沙特阿拉伯为2030年注册类世博会的主办国。2030年世博会将于2030年10月1日至2031年3月31日在沙特首都利雅得举办。

国际展览局在新闻公报中说，在该机构第173次全体大会投票中，沙特获得119票，以超过三分之二的多数票当选。2030年世博会主题为“变革时代：携手共创美好明天”。

国展局秘书长凯尔肯泽斯在投票结果公布后表示，期待未来七年与沙特密切合作，将世界凝聚在一起。

国际展览局成立于1928年，是一个政府间机构，负责协调和管理世界博览会的举办。国际展览局管理下的世界博览会主要分为两种：注册类（综合性）世博会和认可类（专业性）世博会。注册类世博会要求更为严格，每5年举办一次。2025年世博会将在日本大阪举行。

另据沙特通讯社报道，消息公布后，沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼感谢各国的支持，欢迎各国参加2030年世博会。他强调，利雅得世博会将为利用尖端技术和汇集全球智慧提供一个平台，为共同应对当今全球面临的挑战寻找机会。据沙特方面预计，2030年世博会将吸引4070万人次参观。（参与记者：王海洲、胡冠）

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