人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

沙特首都利雅得获得2030年世博会主办权

2023年11月29日21:03 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎11月29日电（记者唐霁）总部在法国巴黎的国际展览局28日晚宣布，成员国投票决定沙特阿拉伯为2030年注册类世博会的主办国。2030年世博会将于2030年10月1日至2031年3月31日在沙特首都利雅得举办。

国际展览局在新闻公报中说，在该机构第173次全体大会投票中，沙特获得119票，以超过三分之二的多数票当选。2030年世博会主题为“变革时代：携手共创美好明天”。

国展局秘书长凯尔肯泽斯在投票结果公布后表示，期待未来七年与沙特密切合作，将世界凝聚在一起。

国际展览局成立于1928年，是一个政府间机构，负责协调和管理世界博览会的举办。国际展览局管理下的世界博览会主要分为两种：注册类（综合性）世博会和认可类（专业性）世博会。注册类世博会要求更为严格，每5年举办一次。2025年世博会将在日本大阪举行。

另据沙特通讯社报道，消息公布后，沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼感谢各国的支持，欢迎各国参加2030年世博会。他强调，利雅得世博会将为利用尖端技术和汇集全球智慧提供一个平台，为共同应对当今全球面临的挑战寻找机会。据沙特方面预计，2030年世博会将吸引4070万人次参观。（参与记者：王海洲、胡冠）

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部