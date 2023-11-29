新华社北京11月29日电 题：追“风”逐“日” 绿能澎湃——从首届链博会看能源变革

新华社记者戴小河、王悦阳

张北柔性直流电网试验示范工程、电沙成金—沙漠能源生态圈、七网融合未来之城、深海一号钻井平台、绿港氢城、百万吨级二氧化碳捕集利用与封存示范工程……11月28日，首届中国国际供应链促进博览会上，清洁能源链展厅展出了众多超级能源工程的沙盘与模型，吸引人们驻足观看。

“双碳”目标下，推动清洁能源开发利用、加快能源绿色低碳转型进程已成为时代之需。清洁能源链聚焦光伏、风电、氢能、传统能源低碳化、智能电网等新技术和新产品，体现出能源行业追“风”逐“日”，贡献澎湃的绿色动能。

长风起张北，绿电送京畿。国家电网的张北柔性直流电网试验示范工程被“搬”到了展厅里，这是世界上首个风、光、储、输一体化多能互补的柔性直流电网工程，每年可向北京输送140亿千瓦时的绿色电能，减排二氧化碳1280万吨，将北京全年用电量的1/10转变为“绿电”。

抽水蓄能被视作风光发电的“充电宝”。近年来，我国聚焦抽水蓄能领域供应链上的短板，依次突破了主机设备、核心控制系统等一系列技术瓶颈，打通了整个产业链的“最后一公里”，推动产业绿色升级。

国家电网还展出丰宁抽水蓄能电站沙盘。丰宁抽水蓄能电站创造四项世界之最：是世界上装机容量最大、储能能力最强、地下厂房规模最大、地下洞室群规模最大的抽水蓄能电站，被称之为世界上最大的“超级充电宝”。

“国家电网充分发挥产业链供应链引领作用，构建了绿色现代数智供应链，目前长期合作供应商达到3.1万家，中小微企业中标金额占比达73%，2023年预计带动产业链供应链上下游企业投资超过1万亿元。”国家电网公司物资部副主任易建山说。

在南方电网展台，公司总工程师汪际峰说，在南方电网五省区，南方电网积极发挥链长引领作用，与上下游数千家供应商合作创新，形成共享共赢生态圈，拉动上下游近4000亿元的产能需求。

今年前三季度，广东、广西、云南、贵州、海南五省区新增电源超八成为非化石能源，占新增总装机的81.5%，高于我国平均水平近10个百分点，清洁电源供给格局基本形成。截至今年10月底，南方电网区域广西、云南、海南新能源发电渗透率峰值均创新高，分别达到58.65%、54.12%、48.45%。

为生产清洁能源，我国能源行业不仅追“风”逐“日”，更致力于能源的综合应用。

在一块沙盘面前，道路两侧边坡的光伏板如同“蓝色长龙”蜿蜒向前。这是中国能建在山东投资建设的全国首个全路域交通与能源融合示范工程——枣菏项目。项目建立了一套“自发自用、余电上网”的光伏发电系统。

“这个模型是我们基于风光水火储、源网荷储、七网融合、海上综合能源开发、综合交通等五个一体化，提出的未来城市建设解决方案。”中国能建董事长宋海良介绍，这是公司构筑的“七网融合 未来之城”融合应用场景。

“本届展会我们首次展出了‘绿港氢城’项目。这是国家能源集团围绕沧州构建‘一港双城三带四区’发展格局建设的绿色能源、绿色化工、绿色港口一体化新能源大基地。”会展现场负责人马晓慧介绍，国家能源集团积极打造绿色低碳清洁能源链。目前，集团清洁可再生能源装机突破1亿千瓦，占比提升至33%，首创煤化工二氧化碳捕集与封存成套技术，实现全球首个储能飞轮与火电机组联合调频规模化示范。

二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）技术的推广与应用，被认为是实现“双碳”目标的必经之路。

中国石化带来首个百万吨级CCUS项目沙盘——齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS示范工程。该项目可捕集齐鲁石化煤制气装置尾气中的二氧化碳，送至胜利油田，注入地下3000米深处驱油，而后封存，至此形成闭环，既减少了二氧化碳排放，又大幅提高了石油采收率，为石油化工企业减排增效起到示范作用。项目每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵、近60万辆经济型轿车停开一年。

一项项超级工程、一项项创新技术、一项项综合应用场景……我国清洁能源产业链供应链不断延伸拓展，清洁能源消费量占能源消费总量的比重也在持续增长，能源产业正走出一条绿色、创新、可持续发展之路。

(责编：于洋、常红)