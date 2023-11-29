新华社北京11月29日电 美国知名投资人、伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席查理·芒格28日上午逝世，享年99岁。

伯克希尔-哈撒韦公司发表的声明说，芒格在他生活的加利福尼亚州一家医院安详离世，距明年1月1日百岁生日仅月余。声明未说明芒格去世的原因。

巴菲特的长期搭档

芒格是美国知名投资人沃伦·巴菲特的长期搭档。两人在20世纪中期创建伯克希尔-哈撒韦公司，多年来的广泛投资成果辉煌，成为传奇。巴菲特在芒格去世后发表的声明中说：“没有查理（芒格）的灵感、智慧和参与，伯克希尔-哈撒韦公司不可能取得今天的地位。”

2018年5月4日，在美国内布拉斯加州奥马哈市，参加伯克希尔·哈撒韦公司股东大会的股东们在购物日活动上从印有巴菲特和其投资搭档芒格漫画头像的广告牌前走过。新华社记者王迎摄

据路透社报道，芒格自1978年以来担任公司董事会副主席。他更愿意置身幕后，让巴菲特代表公司出面。关于自己对公司所做贡献，芒格总是轻描淡写。不过，巴菲特对他赞誉颇高，说他推动自己改变早期的价值投资策略，避免投资发展潜力有限的平庸企业，而是专注投资有潜力的优质企业。

据美联社报道，芒格和巴菲特在1962年以每股七八美元的股价购入伯克希尔-哈撒韦公司股票。多年来，两人用公司收益投资其他企业，买入可口可乐和苹果等公司的股票。截至28日，伯克希尔-哈撒韦公司股票每股市值546869美元。长期持有公司股票的投资人因此致富。

成功秘诀：避免错误

伯克希尔-哈撒韦公司几乎每年都在美国内布拉斯加州奥马哈市举行股东大会，吸引来自全球的股东和投资人参加。

股东大会期间，巴菲特和芒格会登台回答与会者提问，分享自己的投资建议和生活智慧。尽管芒格近年来坐轮椅出行，但仍然思维敏捷、言辞犀利。今年5月的股东大会上，他和巴菲特在5个多小时内回答了全球股东提出的60个问题。

与巴菲特一样，芒格在内布拉斯加州奥马哈市长大。不过，由于他比巴菲特大7岁，两人童年时没有见过。

依据芒格的传记《穷查理宝典：查理·芒格智慧箴言录》，两人1959年在当地一个晚餐会上相识并一见如故。后来多年共事中，两人住处虽然相距2400多公里，但频繁通电话和写信。巴菲特说，但凡有重要的投资决定，他都会打电话征求芒格的意见。

本月早些时候，芒格为即将来临的100岁生日接受了美国消费者新闻与商业频道采访。28日发布的采访视频中，芒格用典型的自谦口吻总结公司的成功秘诀：避免错误，即使90多岁也依然与巴菲特一起好好工作。他说：“比起大多数人，我们少了一点点疯狂；比起大多数人，我们少了一点点愚蠢。这真的帮了我们。”

参加过26次股东大会的美国投资人惠特尼·蒂尔森说，芒格建议投资人，取得一定成就后，对待生活的态度应该是“避免搞砸，避免失去所得到的”，因为声誉和正直是最宝贵的资产，可能瞬间损失。（袁原）

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