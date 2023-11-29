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联合国呼吁用“两国方案”化解巴以冲突

2023年11月29日16:15 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月28日电（记者王建刚）11月29日是“声援巴勒斯坦人民国际日”。联合国大会28日就巴勒斯坦问题举行年度辩论会。联大主席丹尼斯·弗朗西斯与联合国秘书长古特雷斯28日呼吁国际社会共同努力，落实“两国方案”，尽快结束巴以冲突。

　　弗朗西斯在辩论会上表示，如果没有公正、持久和全面的和平，中东地区的持久安全和稳定不可能实现。打破冲突、暴力和相互伤害无休止循环的唯一可行途径就是根据联合国决议，实现“两国方案”。

　　弗朗西斯对加沙的临时停火表示欢迎，但同时表示这“远远不够”。他说：“我再次呼吁实现更长期的人道主义停火，以便加沙地带和所有受影响地区的所有需要帮助的人都能获得粮食、水和急需的医疗援助。”他敦促立即无条件释放所有人质，并强调人道主义援助必须被允许进入加沙和受影响的地区。

　　古特雷斯28日就“声援巴勒斯坦人民国际日”发表致辞说，今年的国际声援日正值巴勒斯坦人民历史上最黑暗的时期之一。在这一天，国际社会要重申对巴勒斯坦人民的声援，重申巴勒斯坦人民在和平与尊严中生活的权利。

　　古特雷斯表示，加沙的巴勒斯坦人民正在遭受一场人道主义灾难，呼吁国际社会共同支持巴勒斯坦人民争取和平、正义、安全和有尊严的未来。“我们必须团结一致，强烈要求结束对加沙的占领和封锁。在联合国决议和国际法的基础上，以坚定和不可逆转的方式落实巴以和平安全共存的‘两国方案’。”

(责编：崔译戈、崔越)

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