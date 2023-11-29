新华网东京11月29日电（记者胡晓格 岳晨星）2023年日本国际塑料展览会28日在千叶县幕张国际会展中心开幕，包括中国石化、中国巨石、万华化学集团在内的150余家中国企业纷纷携最新产品和技术参展，积极扩大中国品牌在日本市场的知名度与市场份额。

11月28日，在日本千叶县幕张国际会展中心拍摄的2023年日本国际塑料展览会现场。记者 岳晨星 摄

日本国际塑料展每三年举行一次，本届展览会是继2020年受疫情影响取消后时隔6年再度举办。展会吸引了世界各地800余家企业参加，展览面积达5.4万平方米，设置生物降解和3D打印两大主题展区。

抗冲击聚丙烯树脂制成的家电零部件、真空成型聚丙烯树脂制成的食品容器、锂电池隔膜……中国石化展台吸引了众多参观者驻足了解。据介绍，中国石化本次展出20余款产品，涵盖新能源、汽车、食品包装、家电及日用品等多个应用领域，其中无规共聚聚丙烯材料获得日本食品卫生认证，受到日本市场欢迎。

中国石化从2017年开始进军日本市场。据中国石化日本实华株式会社总经理张兆文介绍，企业在日本市场年销售量呈现逐步增长趋势。“日本很多化工产业正处于退出中端生产的转型期，对供应大宗商品的中国而言是一个机会。尽管面临诸多竞争，我相信我们有自己的竞争力，能够不断扩展市场。”他说。

11月28日，在日本千叶县幕张国际会展中心举行的2023年日本国际塑料展览会上拍摄的中国石化展台。记者 胡晓格 摄

谈及未来市场发展前景，中石化化工销售（香港）有限公司副总经理韩亚彬表示，目前，我国的石化行业已经在研发、生产、营销等领域接近世界先进水平。中国石化、金发科技、万华化学集团等中国企业已纷纷进入日本市场，中国在石化行业具有后发优势。

一些中国本土的汽车零部件生产商参加本次展会，寻求商机。青岛英联汽车饰件有限公司主要展示了新能源汽车电池电控组件，目前企业产品主要面向北美、欧洲地区国家出口。“希望通过参加这次展览，寻找合作机会，开拓日本市场。”该公司开发部部长李萍满怀期待地说。

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